19.40 REPORTAGE

Re: St. Pauli in der Krise – Der Kiez vor dem Aus Kneipenwirte, Prostituierte, Kulturschaffende: Die St. Paulianer suchen nach Strategien, um den Lockdown durchzustehen. Bis 20.10, Arte

20.15 ERNÄHRUNG

Themenmontag: Was taugt Fleischersatz – Die Wahrheit hinter dem Veggie-BoomPaul Peraus hat die pflanzlichen Bratwürste, Schnitzel, Putenbrüste und Burgerpattys getestet: Wie viel Glutamat und sonstige Chemie braucht es, um Pflanzen wie Tiere schmecken zu lassen? Ab 21.05 folgt Abnehmen und schlank bleiben – kann das gehen?, danach um 21.55 Iss dich fit – die Gesundheitsformel. Ab 22.45 geht es um Fasten – Die Kraft der Selbstheilung. Bis 23.35, ORF 3

20.15 EILAND

Die Insel (The Island, USA 2005, Michael Bay) In dem Irrglauben, sie seien Überlebende einer globalen Kontamination, leben Klone in einer hermetisch abgeschlossenen Kolonie. Als der Klon Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) die Wahrheit herausfindet, versucht er mit Jordan Two Delta (Scarlett Johansson) zu fliehen. Bis 23.05, Kabel 1

20.15 ETHNOKOMÖDIE

Die Migrantigen (Ö 2017, Arman T. Riahi) Die beiden Freunde Benny (Faris Endris Rahoma) und Marko (Aleksandar Petrović) täuschen für eine TV-Doku-Serie vor, arbeitslose Kleinkriminelle mit Migrationshintergrund zu sein. Es kommt, wie es kommen muss, und die von ihnen erfundene Wirklichkeit holt sie ein. Mit dabei sind Doris Schretzmayer und Josef Hader. Bis 21.50, ORF 1

20.15 DOKU

"Universum" Beim Erntefest Onam im Bundesstaat Kerala wird beim Tigertanz dem mythischen König Mahabali gehuldigt. 20.15, 3sat. Foto: ORF/BBC/Ben Southwell

21.10 MAGAZIN

Thema Mit Christoph Feurstein: Kurz-Lockdown und Ausreisekontrollen. / So leiden die Jungen. / Strengere Strafen für Raser. / Gottes Gastarbeiter. Bis 22.00, ORF 2

22.15 WIEDERSEHEN

Der rosarote Panther kehrt zurück (USA/GB 1975, Blake Edwards) Schon zum zweiten Mal wird der rosarote Riesendiamant gestohlen: Dieses Mal ist es ein Raub aus dem staatlichen Museum in Lugasch. Inspektor Clouseau soll bei der Aufklärung helfen. Mit Peter Sellers als Inspektor mit chaotischen Ermittlungsmethoden. Bis 0.05, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Mit: Lust statt Frust wollen rund 500 Kulturschaffende mit ihrer Einladung zur Wiener Kunstwolke am Welttag des Theaters erzeugen. Außerdem: Vor mehr als 30 Jahren brannte das renommierte Grand Hotel in Vulpera ab. Über die illustren Gäste von Künstlern und Politikern bis Nazigrößen und Juden wurden geheime Karteien geführt. Die Codes werden jetzt erstmals in Lois Hechenblaikners Buch entschlüsselt. Bis 23.30, ORF 2

23.30 PORTRÄT

Belmondo, Der Unwiderstehliche In Jean-Luc Godards A bout de souffle – Atemlos sorgte er für begeisterte Kritiken, später wandelte sich Jean-Paul Belmondo zum Actionhelden, der alle Stunts selbst erledigte – um danach noch eine zweite, späte Theaterkarriere zu starten. Bis 0.15, ORF 2

(Astrid Ebenführer, 29.3.2021)