Die Polizei schließ ein Gewaltverbrechen nicht aus. Foto: Getty Images

Mistelbach – In Mistelbach sind am Sonntagnachmittag eine Frau und ein Kind erschossen in einem Auto aufgefunden worden. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigte einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Ein Gewaltverbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, sagte er. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. (APA, 28.3.2021)