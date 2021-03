Oberösterreicher fuhr in erstem Moto3-Saisonrennen auf Rang 15: "Der nächste Schritt in meiner Karriere"

Maximilian Kofler hat seinen ersten Punkt (Archivbild). Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Lusail – Maximilian Kofler ist ein Auftakt nach Maß in die neue Motorrad-WM-Saison gelungen. Österreichs einziger Fahrer-Beitrag fuhr am Sonntag beim Grand Prix von Katar als 15. der Moto3-Kategorie erstmals in seiner Karriere in die Punkteränge. Damit folgte der für das französische Team CIP-Greenpower (KTM RC250) fahrende Oberösterreicher Michael Ranseder nach, der 2010 in der Moto2 14. war und damit als zuvor letzter Österreicher Punkte angeschrieben hatte.

"Es war der nächste Schritt jetzt in meiner Karriere. Ich bin richtig glücklich, dass es gleich im ersten Saisonrennen geklappt hat", erklärte ein "überglücklicher" Kofler. KTM feierte einen Doppelsieg. Jaume Masia setzte sich vor seinem Teamkollegen Pedro Acosta, einem Moto3-Rookie, durch. (APA, 28.3.2021)