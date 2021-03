Hier geht es zum Corona-Tagesüberblick

[Klima] Österreich muss Emissionen laut Wissenschaftern bis 2030 um die Hälfte reduzieren.

[Frage und Antwort] Alltagsprobleme: Was ist während der Osterruhe erlaubt?

[Inland] "Kriegst eh alles, was du willst": Neue Chats zeigen, wie Thomas Schmid ÖBAG-Chef wurde.

[Kommentar] Türkis-blauer Postenschacher: Kaufhaus Österreich.

SPÖ bei Zutrittstests wegen Alleingang der burgenländischen Genossen im Dilemma.

[International] UN-Berichterstatter bezeichnet Junta-Vorgehen in Myanmar als Massenmord.

Beginn der Hauptverhandlung im Fall Floyd: Wenig Hoffnung auf Gerechtigkeit.

[Sport] Hamilton gewinnt bei Bahrain-GP Duell mit Verstappen.

[Mitreden] Schleppi, Bauchzwerg, zeitnah: Welche sind Ihre persönlichen Unwörter?

[Wetter] Im Nordosten und Osten erfolgt am Vormittag ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Dann werden die Wolken dichter und gegen Abend sind im Wald- und Weinviertel sogar ein paar Regentropfen möglich. Im übrigen Österreich ist es recht sonnig, der Sonnenschein kann durch hohe Wolken aber gedämpft sein. Der Wind kommt schwach bis mäßig meist aus West bis Nordost. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 4 bis plus 6 Grad, am Nachmittag 13 bis 22 Grad.

[Zum Tag] 1970: Fernsehzuschauer können ab nun die Nachrichtensendungen Tagesschau der ARD und heute des ZDF in Farbe empfangen.