In dieser Galerie: 4 Bilder Top-Kicker unter sich: Sasa Kalajdzic, Christoph Baumgartner und David Alaba.

Foto: APA/EPA/Bruna Kein Start nach Maß: Sonni Nattestad drückt Gernot Trauner runter und erzielt die Führung für die Färöer.

Foto: APA/EPA/Bruna Aleksandar Dragovic erzielt den Ausgleich zum 1:1.

Christoph Baumgartner erzielt das 2:1 für das ÖFB-Team.

Foto: APA/EPA/Bruna

Letztendlich war die österreichische Fußballnationalmannschaft am Sonntagabend im leeren Ernst Happel Stadion von der Blamage ein Stückerl weit entfernt. Die Färöer waren zu Gast, Anlass war die zweite Runde der WM-Qualifikationsgruppe F. Österreich siegte problemlos 3:1, hat die Pflicht also erfüllt.

Davor wurde in den Medien beider Länder das legendäre 0:1 vom 12. September 1990 aufgewärmt, mangels eines geeigneten Fußballplatzes auf der Inselgruppe im Nordatlantik wurde in Landskrona, Schweden, gekickt. Ja, Tormann Jens Martin Knudsen hatte eine Zipfelmütze auf. Ja, Teamchef Josef Hickersberger ist aus Scham zurückgetreten.

Rotation

Knapp 31 Jahre später rotierte Franco Foda, im Vergleich zum eher mauen 2:2 am vergangenen Donnerstag in Schottland gab es vier Veränderungen. Gernot Trauner, Andreas Ulmer, Marcel Sabitzer und Louis Schaub rein, Philipp Lienhart, Stefan Ilsanker, Xaver Schlager und Adrian Grbic raus. Alexander Schlage blieb trotz einer schwachen Darbietung im Tor, David Alaba war erneut der Kapitän. Erstmals in der Geschichte des Fußballbundes ÖFB leitete eine Frau ein Länderspiel der Männer, die 39-jährige Katerina Monsul aus der Ukraine.

Färöer ist aktuell die Nummer 107 im Weltfußball (Österreich 23), der gesamte Kader hat einen Wert von 4,5 Millionen Euro. Um diese Summe bekommt man den linken Arm von Sasa Kalajdzic und eventuell, sofern man gut verhandelt, das rechte Ohr dazu.

Die ÖFB-Auswahl begann relativ druckvoll, sie forcierte das Flügelspiel (versuchte es zumindest). Die Färinger ihrerseits igelten sich aber nicht gänzlich ein, betrieben enormen Aufwand. 13. Minute, Doppelchance: Erst Sabitzer, dann prallt der Ball von Christoph Baumgartners Oberschenkel an die Stange. 19. Minute, ein Desaster. Corner Meinhard Olsen , Innenverteidiger Sonni Nattestadmer schraubt sich in die Höhe. köpfelt das 0:1. Allerdings hatte er sich bei Trauner aufgestützt, Frau Monsul war das klare Foul entgangen, den Videobeweis gibt es in andern Bewerben. Abgesehen davon blieb Schlager auf der Linie picken.

Kurzes Zittern

Ein zweites Landskrona drohte wirklich nur kurz. 30. Minute: Corner Schaub, Stefan Lainer verlängert per Kopf, Aleksandar Dragovic schießt zum 1:1 ein. 37. Minute: Baumgartner nützt einen Abwehrfehler schamlos zum 2:1 aus. 44. Minute: Eine Bilderbuchaktion, Baumgartner zu Alaba, der bedient Kalajdzic perfekt, der zwei Meter große Stuttgart-Legionär bugsiert das Runde zum 3:1 über die Linie. Gegen Schottland hatte er zweimal getroffen. Womit die Partie gegessen, die Favoritenrolle bestätigt war.

Die zweite Halbzeit war völlig stressbefreit, eine Art belangloses Schaulaufen. Alaba und Kalajdzic hörten zwecks Schonung frühzeitig auf (63.), sie wurden durch Alessandro Schöpf und Michael Gregoritsch ersetzt. Der am 2. Juni 2003 geborene Rapidler Yusuf Demir debütierte (ab 84.), so jung war bisher keiner.

Am Mittwoch kommt es in Wien zum Schlager gegen Dänemark. Die Dänen fertigten in Herning die Republik Moldau mit 8:0 ab. Es war übrigens die B-Auswahl am Werk, Teamchef Kasper Hjulmand hatte im Vergleich zum 2:0 in Israel zehn Änderungen vorgenommen. Das klingt bedrohlich.

Vor der Partie gab es eine Protestaktion gegen die Menschenrechtsverletzungen im WM-Gastgeberland Katar. Man folgte dem Beispiel von Norwegen, Deutschland und den Niederlanden. Die Akteure trugen beim Mannschaftsfoto spezielle Shirts mit der Aufschrift "Football Supports Change". Der ÖFB ist diesbezüglich eher zurückhaltend. Im dritten Spiel der Gruppe F trennten sich Israel und Schottland 1:1. (Christian Hackl; 28.3.021)



Fußball-WM-Qualifikation, Gruppe F, 2. Runde:

Österreich – Färöer 3:1 (3:1)

Wien, Ernst Happel Stadion, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus-Pandemie), SR Katerina Monsul (UKR)

Tore:

0:1 (19.) Nattestad

1:1 (30.) Dragovic

2:1 (39.) Baumgartner

3:1 (44.) Kalajdzic

Österreich: A. Schlager – Lainer (76. Trimmel), Trauner, Dragovic, Ulmer – Grillitsch – Schaub (85. Demir), Sabitzer, Alaba (64. Schöpf) – Kalajdzic (64. Gregoritsch), Baumgartner (76. Onisiwo)

Färöer: Nielsen – Rolantsson, Nattestad, Vatnsdal (59. Andreasen), Davidsen – S. Vatnhamar (59. Bjartalid), G. Vatnhamar, Hansson (81. K. Olsen), Hendriksson Olsen – Edmundsson (74. Knudsen), M. Olsen (58. Johannesen)

Gelbe Karten: Grillitsch (am Mittwoch gegen Dänemark gesperrt) bzw. Hendriksson Olsen