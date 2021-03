Petr Kellner, hier in einem Abschlussbericht zu sehen, war Mehrheitseigentümer der Investitionsfirma PPF. Foto: imago/CTK Photo

Prag – Der tschechische Milliardär Petr Kellner (56) ist bei einem Hubschrauberabsturz in Alaska gestorben, wie seine Unternehmensgruppe PPF der tschechischen Agentur ČTK bestätigte. Der reichste Tscheche sei bei einem Unfall ums Leben gekommen, bei dem insgesamt fünf Menschen starben. Laut einem "New York Times"-Bericht habe sich das Unglück bereits am Samstag ereignet. Die Gruppe sei offenbar beim Heli-Skiing unterwegs gewesen. Eine weitere Person habe den Unfall überlebt.

Kellners Vermögen wurde vom Magazin "Forbes" auf 17,5 Milliarden Euro geschätzt. Kellner war Mehrheitseigentümer der Investmentfirma PPF, die im Telekommunikations-, Finanz- und Industriegeschäft tätig ist. Im Oktober vergangenen Jahres kaufte Kellner den Sender Central European Media Enterprises. (APA, red, 29.3.2021)