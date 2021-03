Welche Art zu gendern liegt Ihnen am meisten und warum? Foto: getttyimages/istockfoto/fizkes

Dass das generische Maskulinum an sich der Vergangenheit angehören sollte, ist in der Theorie vielen klar. Es reicht einfach nicht mehr, dass Frauen und nichtbinäre Menschen "mitgemeint" sind. Doch wie das praktisch umsetzbar ist, dahingehend gibt es reichlich Diskussionen und konträre Meinungen. Es herrscht eine gewisse Orientierungslosigkeit, meint auch Laura Neuhaus aus der Redaktion des Duden. Manche Formen, wie etwa das Binnen-I, seien laut Experten veraltet, da nicht inklusiv genug, weil sie nicht alle Geschlechtsidentitäten umfassen. Andere, wie etwa das Anhängsel-x, wären zwar inklusiv, haben sich jedoch noch nicht durchgesetzt oder existieren parallel zu zahlreichen anderen Varianten.

Welche Variante bevorzugen Sie?

Was finden Sie an der von Ihnen genutzten Variante besser als an den anderen? Oder haben Sie einen ganz anderen Vorschlag? Handhaben Sie das Gendern beruflich und privat unterschiedlich? Und gendern Sie auch beim Sprechen? Diskutieren Sie im Forum! (aan, 30.3.2021)