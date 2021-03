David gegen Goliath – so erscheint einem der Anblick dieses Szenarios.

Foto: afp

Seit fast einer Woche blockiert das tonnenschwere Frachtschiff Ever Given den Suezkanal und sorgt weltweit für Aufsehen. Kaum verwunderlich, dass die Nachricht, dass es nun freigelegt ist und zumindest teilweise wieder schwimmt, viele erfreute. Ein erster Fortschritt nach tagelangem Bemühen, das Schiff in Bewegung zu setzen. Während in Ägypten rund um die Uhr versucht wird, dem Desaster, das Millionenverluste beschert und fast 400 anderen Schiffen die Weiterfahrt verhindert, ein Ende zu setzen, sorgen die Schlagzeilen und Memes, die in den sozialen Medien kursieren, für Erheiterung.

Best of Suezkanal-Postings

Auch die STANDARD-Community hat in den letzten Tagen mitgefiebert und die ein oder andere lustige Aussage getätigt und Theorien zum Vorfall aufgestellt. So mangelte es nicht an Vergleichen mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie und den politischen Hickhacks der vergangenen Monate:

Nach der Freilegung am Montagmorgen war die Erleichterung bei diesem User groß:

Doch die Community ist auch sehr selbstkritisch:

Darauf hat User "mister_van" eine Antwort:

Abseits von Corona wurde auch über etwaige Manöver und fahrtechnische Probleme debattiert:

Beim Anblick des Schiffes hat dieser User vollstes Verständnis für den Kapitän – in Hinblick auf seine eigenen Fahrkünste:

Dass man außerdem einen Blick auf den Mondkalender werfen sollte, meinte dieser User:

Nach der Selbstkritik im Forum kommt an dieser Stelle auch noch Lob und Dank eines User an die Community. Denn ohne diese wäre eine Freilegung ohnehin nie möglich gewesen:

Haben auch Sie lustige Beiträge zum Vorfall im Suezkanal auf Lager? Posten Sie diese im Forum? (mawa, 29.3.2021)