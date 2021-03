Titelverteidiger Lewis Hamilton gewann den Grand Prix in Bahrain. Foto: AFP/LARS BARON

Fuschl am See – Gute Quoten zum Auftakt: Servus TV startete am Sonntag um 17 Uhr mit durchschnittlich 639.000 Zusehern ab 14 Jahren in seine erste Formel-1-Saison. Die Analyse des Rennes aus Bahrain wollten dann laut Teletest um 18.40 Uhr im Schnitt noch 460.000 sehen.

Zum Vergleich: Der ORF hatte 2020 beim Grand Prix in Bahrain 680.000 Zuschauer und 30 Prozent Marktanteil. Das Rennen war im vergangenen Jahr allerdings das drittletzte der Saison.

Wie berichtet, teilen sich Servus TV und der ORF die Übertragungsrechte an der Formel 1. (red, 29.3.2021)