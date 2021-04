Die entscheidenden Informationen: 190 Kilometer Reichweite. In der besser ausgestatteten Version "Vibes" 25.000 Euro, in der Basisversion "Live" gar nur 20.600 Euro. Renault wirbt damit, dass der Twingo das günstigste Elektroauto in Österreich sei. Dazu gibt es 2021 noch eine staatliche Förderung von 5000 Euro.

Foto: Stockinger

Die versprochenen 190 Kilometer Reichweite stimmen nur bedingt. Einerseits zeigte unser Testwagen höchstens 180 Kilometer an. Und wenn man sich mit dem Twingo auf die Autobahn begibt und dort etwa die mögliche Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h länger ausreizt, schmilzt die Reichweite rapide, und zwar schneller als die Kilometer, die man tatsächlich zurücklegt. Andererseits: In der Stadt ist eine Reichweite von bis zu 270 Kilometer möglich, weil durch Rekuperation wieder Strom in den Akku fließt.

Foto: Stockinger

Das Laden geht im Prinzip ruckzuck, also relativ: Der 21,4 kWh große Akku ist nach einer Stunde am Strom bereits wieder auf 80 Prozent.

Foto: Stockinger

Vorne Spaß, hinten nicht

Prinzipiell muss man beim Twingo anerkennen, dass er ein wirklich günstiges, zumal elektrisches Fahrzeug ist. Also darf man nicht den allergrößten Luxus und Komfort erwarten. Er ist rau und laut, das mag auch am lustigen Fetzendach liegen, das sich weit nach hinten öffnen lässt und Cabrio-Feeling möglich macht.

Foto: Stockinger

Grafik: Der Standard

Die Viertürigkeit des kleinen Fahrzeugs verspricht zu viel: Hinten ist wirklich nur für kleine Menschen Platz, da gibt es wenig Raum für Füße und den Kopf. Ein normal großer Erwachsener stößt oben an und muss den Kopf ein wenig seitlich halten, was die Laune nicht hebt, wie der Fahrer nach einem Feldversuch und entsprechenden Rückmeldungen von hinten berichten kann.

Vorn aber: gute Laune. Das liegt daran, dass sich der Twingo extrem flink fahren lässt, er beschleunigt super vom Stand weg. Die 12,9 Sekunden, die er auf dem Papier auf die 100 km/h braucht, beschreiben nicht annähernd den Spaß, den es auf den Zwischenetappen gibt.

Die 82 PS aus dem Heckmotor sind mehr als ausreichend, hohe Geschwindigkeiten sind sowieso nicht vorgesehen. Wir sind in der Stadt zu Hause, der kleine Wendekreis ist sensationell, Kärnten ist hingegen unerreichbar, da gäbe es zu viele und zu lange Stopps. Fazit: witziges und fröhliches Auto, günstig in der Anschaffung. Wenn man nicht in der Verlegenheit kommt, hinten Erwachsene mitnehmen zu wollen, absolut eine Überlegung wert. (Michael Völker, 8.4.2021)