Der Aufsichtsrat sieht in den Chats keinen Grund für eine Abberufung. Er stellt sich hinter Thomas Schmid

Thomas Schmid bleibt Öbag-Chef. Foto: APA/Fohringer

Der Aufsichtsrat der Öbag unter seinem Vorsitzenden Helmut Kern sieht keinen Grund für eine Abberufung für Alleinvorstand Helmut Kern. Das hat er nach Beratungen am Montag entschieden. Aus dem neuen Bericht der WKStA zu Chats habe sich weder strafrechtlich etwas ergeben, noch enthielten die Nachrichten Gründe, die für eine Abberufung des Vorstands sprächen. Das wurde am Montag bekannt.

Am Sonntag hatten die Öbag-Kontrollore viel Lesestoff gehabt. Die Lektüre des umfangreichen Berichts der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rund um neue Details zur Bestellung von Thomas Schmid zum Alleinvorstand der Staatsholding 2019 beschäftigte deren Kontrollore außerordentlich. Es geht um die rechtliche Frage, ob es nun einen Abberufungsgrund für Schmid gibt. Bisher stand der Aufsichtsrat unter Führung von Helmut Kern hinter dem Vorstandsvorsitzenden.

Strafrechtlich "nichts dran"

Aus strafrechtlicher Sicht dürfte sich aus den Nachrichten eher nichts Neues ergeben, hatten mit der Causa Vertraute bereits am Sonntag gemeint. Eine sogenannte Smoking Gun ist nicht aufgetaucht, auch nicht für den Verdacht, es habe einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Bestellung des Freiheitlichen Peter Sidlo in den Casinos-Vorstand und dem Installieren eines türkisen Öbag-Vorstands gegeben. Schmid ist einer von zahlreichen Beschuldigten in der Causa Postenschacher, für sie alle gilt die Unschuldsvermutung.

Voraussetzung für eine Abberufung durch den Aufsichtsrat wäre ein wichtiger Grund, der etwa zum Vertrauensverlust führen würde. Allerdings: Alles, worum es in den Chats geht, hat Schmid in seiner Funktion als Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium gemacht – und nicht als Öbag-Chef, der er seit April 2019 ist. Salopp gesagt hat das mit der Öbag nichts zu tun, darauf könnte sich der Aufsichtsrat also nicht stützen.

Vertrauensverlust

Die Frage, ob Schmid dem Aufsichtsrat möglicherweise die Unwahrheit gesagt hat, wurde verneint. Wäre der Aufsichtsrat zu dieser Ansicht gekommen, dann wäre der Abberufungsgrund des Vertrauensverlusts wohl gegeben, so Juristen. In dem Fall hätte sich Schmid beim Handelsgericht gegen seine Abberufung wehren können – und seinen Vertrag samt Bezahlung bis Vertragsende nach fünf Jahren einklagen. Genau das hat Sidlo gemacht. Ihn hat der Casinos-Aufsichtsrat Ende 2019 als Finanzvorstand abberufen, er habe das Kontrollgremium belogen, nachdem auch da Chats aus dem Bestellungsvorgang publik geworden waren, lautete die Begründung. Sidlo bestreitet das und hat den Glücksspielkonzern geklagt: Er will mehr als 2,3 Millionen Euro. (Renate Graber, 29.3.2021)