Was ist Gesellschaft, was kann sie vom Einzelnen verlangen? Diese Frage taucht nicht nur in der Pandemie in neuer Form auf. Eines ist klar: Ohne gemeinschaftliche Solidarität gibt es keine Zivilisation. Aber der Gesellschaftsbegriff ist im raschen Wandel begriffen, schreibt STANDARD-Redakteur Eric Frey. (red, 29.3.2021)

