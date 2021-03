Die Infektionszahlen steigen und steigen. Österreich befindet sich mitten in der dritten Welle, und das belastet zunehmend die Krankenhäuser. Besonders betroffen ist der Osten des Landes. In Wien liegen so viele Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Auch in Niederösterreich geraten Betten und Personal zunehmend an ihre Grenzen, ebenso im Burgenland, wo außerdem nur mehr in akut lebensnotwendigen Fällen operiert wird.

In vielen Krankenhäusern werden die Bettenkapazitäten für Covid-19-Patienten derzeit aufgestockt. Foto: APA/dpa/Sebastian Gollnow

Verschieben, was möglich ist

Das hat zur Folge, dass zahlreiche medizinische Eingriffe und Operationen, die nicht dringend erforderlich sind, verschoben werden müssen. Auch andere Bundesländer setzen diesen Schritt, um zu vermeiden, dass es zu harten Triagen kommt. Diese Userin berichtet:

Wurden Ihre medizinischen Eingriffe und Operationen verschoben?

Wie wurden Sie über die Verschiebung informiert? Wie lange müssen Sie nun auf Ihren neuen Termin warten? Und wurden Eingriffe, die Sie im ersten Lockdown gehabt hätten, bereits nachgeholt? Berichten Sie im Forum! (mawa, 30.3.2021)