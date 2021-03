Liebe Leserin, lieber Leser,

der Verschwörungserzähler Attila Hildmann wird in Deutschland per Haftbefehl gesucht und dürfte in der Türkei abgetaucht sein. Auf seinem Telegram-Kanal ruft er seine Anhänger nun zum bewaffneten Widerstand gegen die "Judenrepublik" auf. Ein Brite soll zudem 571 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil er 20.000 Bitcoin ergaunerte. Und: Die Rückkehr des Free-Software-Foundation-Gründers Richard Stallman sorgt für Empörung.

Verschwörungserzähler Attila Hildmann ruft zu bewaffnetem Widerstand gegen die "Judenrepublik" auf

20.000 Bitcoin ergaunert: Brite soll 571 Millionen Dollar Strafe zahlen

Richard Stallman: Rückkehr des Free-Software-Foundation-Gründers sorgt für Empörung

Parler: Twitter für rechts außen versucht Nutzern zu erklären, was freie Meinungsäußerung ist

Facebook entwickelt App, die Häftlingen bei Rückkehr in Gesellschaft helfen soll

Amazon: Deutsche Gewerkschaft ruft wieder einmal zu Streik auf