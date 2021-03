Eva Pölzl und Lukas Schweighofer, Moderatoren von "Guten Morgen Österreich". Der mobile Truck steht derzeit vor dem ORF-Zentrum am Küniglberg. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Das Frühstücksfernsehen des ORF "Guten Morgen Österreich" hat am Montag seinen fünften Geburtstag gefeiert. Das Magazin kommt auf 1.236 Sendungen seit dem Beginn am 29. März 2016. Dabei besuchte der mobile rote Truck insgesamt 827 Orte, wobei er seit Mitte März des Vorjahres coronabedingt nicht mehr unterwegs ist. Im Schnitt schauten von 16. März 2020 bis 19. März 2021 110.000 Personen bei 27 Prozent Marktanteil zu, teilte der ORF in einer Aussendung mit.

Im Vergleich zum Jahr davor (15. März 2019 bis 13. März 2020) mit im Schnitt 84.000 Zusehern bei 23 Prozent Marktanteil gab es laut ORF einen einen 16-prozentigen Marktanteilszuwachs.

"Das Konzept des ORF-Frühfernsehens, auf eine gelungene Mischung aus Aktualität und Regionalität zu setzen, hat sich bestens bewährt", freute sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Auch die Moderatoren Eva Pölzl und Lukas Schweighofer sind nach fünf Jahren von der Sendung überzeugt. "Es ist für mich ein Geschenk, Teil einer Sendung und Teil eines Teams zu sein, das sich entwickelt und etabliert hat", so Pölzl. "Die Freude am Projekt ist im gesamten Team seit Tag eins spürbar, und ich bin schon gespannt, wohin uns die Reise in den nächsten fünf Jahren führt", sagte Schweighofer. (APA, red, 29.3.2021)