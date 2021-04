Wie sieht Ihr zweites Lockdown-Ostern aus? Foto: APA/BARBARA GINDL

Die Feiertage stehen vor der Tür, der Osterschinken wartet, die Eltern und Großeltern auch. Ein Besuch wäre jetzt schön, ein paar gemeinsame Tage verbringen, besonders wenn man sich schon lange Zeit nicht gesehen hat und nach den langen Wintermonaten einen Tapetenwechsel sehr dringend nötig hat. Doch der Ostererlass unterbindet genau das, genauer gesagt ein Treffen mehrerer Personen aus verschiedenen Haushalten. Will man also samt eigener Familie die Eltern oder Schwiegereltern besuchen, ist das grundsätzlich verboten. Glücklich darf sich schätzen, wer als Ausweichmöglichkeit einen Zweitwohnsitz sein Eigen nennen kann – die Fahrt dorthin ist weiterhin erlaubt. Sonst gibt es nicht allzu viele Optionen. Die Hotellerie bleibt weiterhin geschlossen, und die Ausgangsbeschränkungen lassen nicht sehr viel Spielraum zu. Bleiben ansonsten also wieder einmal die eigenen vier Wände und die nähere Umgebung.

Fahren Sie über Ostern weg?

Wie bringen Sie die gesetzlichen Vorgaben zur Pandemiebekämpfung und Ihre persönlichen Feiertagspläne unter einen Hut? Bleiben Sie daheim, oder fahren Sie weg? Wie machen Sie trotz allem das Beste aus Ihren Feiertagen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 31.3.2021)