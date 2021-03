Ein US-Anwalt fordert Reddit zur Veröffentlichung der Daten von Uploadern auf. Foto: Screenshot/Onlyfans

Plattformen wie Onlyfans erlauben Inhaltsschaffenden mit Abo-Modellen, Inhalte zu veröffentlichen, für die ihre Fans monatlich Geld bezahlen. Insbesondere im Bereich der Pornografie führte die Etablierung zu einer gewissen Demokratisierung der Branche, da Darstellerinnen dank Selbstverwaltung nicht von Produktionsfirmen abhängig sind. Doch nicht jeder scheint für die Inhalte bezahlen zu wollen, auf Plattformen wie Reddit werden sie immer wieder illegal hochgeladen. Das könnte nun jedoch rechtliche Folgen haben.

Das bisherige Problem ist nämlich, dass insbesondere Fotos und kurze Videos aufgrund ihrer geringen Dateigröße leicht herunter- und woanders erneut hochgeladen werden können. Dadurch passiert es schnell, dass raubkopierte Versionen auf anderen Plattformen weiterverbreitet werden, berichtet "Torrentfreak".

Mehrere Klagen in den USA

Gegen diese Piraterie schien bisher kaum vorgegangen worden zu sein, die Berichterstatter entdeckten nun aber mehrere Klagen, die vor einem US-Gericht eingereicht wurden. Am 9. März 2020 sendete nämlich der Anwalt Jason Fischer eine Forderung an Reddit, Inhalte wegen Urheberrechtsverletzungen offline zu nehmen. Darin informierte der Jurist die Plattform, dass seine Mandantin, die Erotikdarstellerin Natasha Noel, die Inhaberin der Rechte an verschiedenen Foto- und Videoinhalten sei, die sowohl auf Onlyfans als auch anderen Social-Media-Netzwerken veröffentlicht wurden.

Allerdings seien einige davon auch illegalerweise auf Reddit aufgetaucht, die Plattform forderte er deshalb dazu auf, sie zu löschen. Mit einem Vorladungsantrag ging Fischer am 23. März desselben Jahres dann noch einen Schritt weiter: "Diese Anwaltskanzlei hat das Privileg, Natasha Noel zu vertreten, die Inhaberin der Urheberrechte an bestimmten Materialien ist, die durch die Nutzung der Online-Dienste von Reddit, Inc. Verletzt wurden", heißt es im Dokument.

Persönliche Daten angefordert

"Gemäß des DMCA bitten wir Sie höflichst, die beiliegende Vorladung zu vollstrecken, die Reddits Records Custodian anweist, die Identitäten der Nutzer offenzulegen", fordert der Anwalt in der Klageschrift. Reddit solle "jegliche und alle Informationen" an die Kläger weiterreichen, die sich auf die Identität der "Personen beziehen, die die Bilder und Inhalte gepostet haben", die zuvor unter den in der Klage aufgelisteten URLs erschienen seien.

Unter anderem werden die Nutzernamen, Account-Namen, Klarnamen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, IP-Adressen und Rechnungsinformationen der beschuldigten Personen verlangt.

Gesperrte Sub-Reddits

Noch am selben Tag reichte Fischer einen weiteren Antrag ein, der sich gegen Reddit richtet. Dieses Mal im Namen der MMA-Kämpferin Valerie Loureda, die ihre Inhalte anstatt auf Onlyfans auf ihrer eigens eingerichteten Webseite verkauft. Während Abonnenten normalerweise etwa zehn Dollar im Monat für Inhalte bezahlen müssten, konnten Reddit-User im Unterforum /r/Valoureda ebendiese bis vor Kurzem noch gratis sehen. Inzwischen wurde der Sub-Reddit jedoch wegen "exzessiver Copyright-Entfernungen" gesperrt.

Was das genaue Ziel des Anwalts und seiner Klientinnen ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Es scheint jedoch naheliegend, dass weitere Rechtsschritte gegenüber den Beschuldigten Personen geplant sind, die die Inhalte illegalerweise veröffentlicht haben sollen. (mick, 29.3.2021)