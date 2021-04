Lieblingskompositionen verkaufen Gero Stephan und Clemens Bohle auch im eigenen Online-Shop. Foto: Hersteller

Der Spirituosenmarkt ist auch hierzulande ein hart umkämpfter. Wer ein neues Produkt auf den Markt bringen will, braucht meistens nicht nur einen langen Atem, sondern auch das nötige Kleingeld.

Produktion, Abfüllung und Vertrieb sind mit hohen Kosten verbunden, und am Ende bleibt immer die Frage: Finden die Kunden das Produkt auch so toll wie ich selbst und meine Familie? Aus dieser Not haben Gero Stephan und Clemens Bohle eine Geschäftsidee gemacht.

In ihrer Bootleggers Manufaktur in einem U-Bahn-Bogen unter der Wiener U6 tüfteln sie auf Kundenwunsch nicht nur an neuen Geschmackskompositionen – sie destillieren Gin, Wodka und Co selbst und füllen Flaschen auch in kleinen Mengen ab. Ganz dem individuellen Geschmacksprofil des Auftraggebers entsprechend. Nebenbei kümmern sie sich auch um Branding und Design.

Zu ihren Partnern zählen mittlerweile Spitzenrestaurants, Hotels oder Prominente wie Fußballstar Marko Arnautovic. Und weil die beiden Aromen- und Geschmack-Nerds ohnehin ständig neue Ideen haben, verkaufen sie ihre Lieblingskompositionen auch im eigenen Online-Shop. (Alex Stranig, RONDO, 7.4.2021)