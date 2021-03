Tiere, die es in Europa mittlerweile selten gibt, sieht man in "Universum: Korsika – Wildnis zwischen Schnee und Sand", 20.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / Flying Pangolin Film

19.40 REPORTAGE

Re: König der Einsamkeit – Ein Aussteiger ringt um sein Inselleben Seit drei Jahrzehnten ist der inzwischen 80 Jahre alte Italiener der einzige Bewohner der kleinen Mittelmeerinsel Budelli. Eine Sendung über ein ganz besonderes Leben in Einsamkeit und die Angst, aus dem selbstgewählten Paradies vertrieben zu werden. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Korsika – Wildnis zwischen Schnee und Sand Die Doku von Heike Grebe und Michael Riegler begibt sich auf eine Reise von den höchsten Gipfeln Korsikas bis hin zur mediterranen Küste und entdeckt einzigartige Tiere, die es nur dort gibt, die in Europa selten geworden sind oder die überraschenderweise andere Verhaltensweisen als ihre Verwandten zeigen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 GESCHICHTE

Es war einmal im Irak (1–3/3) Als die "Koalition der Willigen" 2003 in den Irak einmarschierte, war die Stimmung in der irakischen Bevölkerung sehr unterschiedlich. Viele hofften auf ein besseres Leben nach dem Ende von Saddams Terrorregime, auf westliche Freiheiten und Wohlstand. Aber die Jahre von Leid und Chaos, die der Invasion folgten, waren schon in ihren Anfängen angelegt. Dreiteilige Doku über jüngere Geschichte des Irak von James Bluemel. Bis 23.15, Arte

20.15 KRIMI

Laim und der letzte Schuldige (D 2020, Michael Schneider) Ein Startenor gastiert an der Münchner Staatsoper, nach seinem Auftritt ermittelt das LKA. Die leitende Ermittlerin Sandra Rutkowski hat einen Tipp bekommen und findet tatsächlich einen verängstigten, minderjährigen Jungen, der kein Deutsch spricht, eingeschlossen in der Garderobe des Sängers. Dann wird der Tenor erschossen, die Spur führt zu einem Wachschutzunternehmer mit Kontakten ins Rotlichtmilieu und zu einer zweiten Leiche. Mit Max Simonischek. Bis 21.45, 3sat

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind der Ost(er-)Lockdown, die türkis-grüne Koalition im Stresstest und der Wiederaufbauplan Italiens. Livegespräche gibt es mit Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Politologen Peter Filzmaier. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal Schlagersänger Nino de Angelo und Science-Buster Martin Moder. Bis 22.50, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die große Entschleunigung Eineinhalb Jahre lang reisten Bernd und Heidi Umbreit mit ihrem Kastenwagen durch Europa und besuchten Eremitinnen und einen Eremiten. Entstanden ist sehr stiller Film über eine ganz andere Lebensweise. Gedreht haben die Filmemacher in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Um 23.20 Uhr folgt Schwesternherz über eine katholische Nonne im hinduistisch geprägten Norden Indiens. Bis 0.15, ORF 2