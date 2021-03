Die Intensivstationen in der Hauptstadt sind am Anschlag. Wien will daher die Osterruhe verlängern. Ob der Rest des Ostens mitgeht, ist offen

Die Schanigärten bleiben zu. Aber auch der Handel und die Dienstleister sollen in Wien nach Ostern nicht öffnen. Foto: APA

Die Situation an den Wiener Intensivstationen spitzt sich weiter zu. Noch früher als das Covid-Prognose-Konsortium prognostiziert hatte, sprang am Montag die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Erkrankung dort behandelt werden müssen, über die 200er-Marke. 204 und damit 13 Personen mehr als am Sonntag belegten ein Bett. Dieser Wert wurde erst für einen Tag später, also Dienstag, errechnet.

Mit diesen Zahlen im Hinterkopf ist am Montag Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in ein Gespräch zur Lage in der Ostregion gegangen. Schon vor Beginn der Sitzung mit den Landeshauptleuten von Niederösterreich und dem Burgenland sowie mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hieß es aus dem Rathaus: Wien werde "mit einer besonders harten Linie" in das Treffen gehen. Ob der besonders "besorgniserregenden" Situation auf den Intensivstationen im Osten fordere Ludwig die Verlängerung der Osterruhe bis mindestens 11. April.

Unterstützung soll Ludwig bei der Konferenz von den beigezogenen Experten des Bundes erhalten haben. Sie sollen sich alle für die Ausdehnung der Osterruhe über die bereits beschlossenen sechs Tage von 1. bis 6. April ausgesprochen haben.

Lockdown bis 11. April

Am Nachmittag kam schließlich die Bestätigung aus dem Rathaus: Wien will in der Woche nach Ostern im harten Lockdown bleiben. Ob die gesamte Ostregion geschlossen bleibt, war vorerst noch offen. Niederösterreich und das Burgenland wollten die weiteren Entwicklungen abwarten. Die Sitzung wurde am Nachmittag für weitere Beratungen unterbrochen. Ebenfalls offen war, ob die Konferenz am Montag überhaupt noch ein Ergebnis hervor bringen würde.

Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) forderte jedenfalls einen Gipfel aller Landeshauptleute am Ostermontag. Wegen steigender Zahlen sei ein gemeinsames Vorgehen nötig. Denn die Situation in Ostösterreich und dem Rest des Landes unterscheide sich wohl höchstens um zwei, drei Tage, dann stehe man dort vor selber Lage. "Oberste Priorität hat Schutz der Intensivkapazitäten. Und dazu braucht es Bereitschaft der Bevölkerung, die Maßnahmen mitzutragen."

Ludwig hatte sich bereits bei den ersten Gesprächsrunden in der vergangenen Woche für einen mehrwöchigen Lockdown stark gemacht. Allerdings: Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) soll gebremst haben – besonders was die Schließung des Handels betrifft. Auch am Montag soll sie sich gegen eine Verlängerung gestemmt haben, hieß es.

In Niederösterreich hofft nämlich, dass neben der Osterruhe auch die zusätzlichen Maßnahmen, die das Land setzt, Früchte tragen: So werden etwa bei Corona-Positiven auch auch K2-Personen verpflichtend getestet. An den Volksschulen und Kindergärten wird bereits bei einem positiven Test die ganze Klasse oder Gruppe gesperrt.

Wien lagert Patienten aus

Insgesamt stehen den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbunds rund 550 Intensivbetten zur Verfügung – allerdings für alle Patientinnen und Patienten. Schon vergangene Woche hieß es, Wien müsse bald im großem Ausmaß Operationen verschieben, um Intensivbetten für Covid-Erkrankte freizumachen.

Wegen der angespannten Lage in der Hauptstadt müssen nun bereits vereinzelt Patientinnen und Patienten in andere Bundesländer verlegt werden: Am Wochenende hat etwa die steiermärkische Krankenanstalten Gesellschaft Kages eine Intensivpatientin aus Wien aufgenommen. Es sei zwar keine Covid-Patientin, aber "Wien braucht Betten" heißt es in der Kages.

Enge im Burgenland

Aber auch im Burgenland wird es knapp. Die vier Landesspitäler haben ihre Intensivkapazitäten mehr oder weniger leer geräumt für Corona-Patienten. Es stehen nun nur noch zehn Betten für Non-Covid-Belegung zur Verfügung. Hubert Eisl, Geschäftsführer der landeseigenen Krankenhausholding warnt: "Die Situation ist jetzt wirklich ernst. Wir sind am Anschlag. Alle Häuser fahren ab dieser Woche nur mehr den Notbetrieb."

Eisl stellt noch Drastischeres in den Raum, "wenn die Zahlen weiter steigen". Dann könne man "nicht mehr ausschließen, dass wir auch dringende Operationen wie Tumor-Entfernungen nicht mehr durchführen können. Wir bedauern diese Entwicklung, aber sie ist Realität. Die Situation in den Intensivstationen wird sich erst wieder ändern, wenn die Anzahl der Neuinfektionen wieder sinkt."

Die Osterruhe soll am Dienstag, im Nationalrat mit einer Novelle der Covid-Maßnahmenverordnung in Rechtsform gegossen werden. Ob es bis zur Sitzung im Parlament tatsächlich einen Beschluss über eine mögliche Verlängerung gibt, war am Montag noch unklar. Es könnte auch sein, so hieß es, dass erst am Dienstag oder Mittwoch die Entscheidung fällt. (Oona Kroisleitner, Walter Müller, Gabriele Scherndl, Wolfgang Weisgram, 29.3.2021)