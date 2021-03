Die Tests erhält man mittels Barcode in allen Bipa-Filialen in Wien. Foto: Bipa/Robert Harson

Vergangenen Freitag hat das Wiener Projekt "Alles gurgelt" die Testphase verlassen. Seither erhalten alle Wienerinnen und Wiener vier PCR-Tests pro Woche gratis. Trotz dieses Angebots werden die Corona-Tests der Firma Lead Horizon vereinzelt auch auf der Verkaufsplattform Willhaben feilgeboten. Verkäufer verlangen dabei bis zu acht Euro pro Test. Während Willhaben bisher keinen Handlungsbedarf sieht, rät die Stadt Wien davon ab, entsprechende Angebote wahrzunehmen.

"Wir sehen diese Tests seit längerem, weil sie auch regulär im Handel erhältlich sind. Derzeit sehen wir jedoch keinen Grund, die Angebote offline zu nehmen", sagt Willhaben-Sprecher Andreas Pucher auf STANDARD-Anfrage. Zwar beobachte das Unternehmen natürlich, wie sich die Situation entwickle, die Zahlen seien jedoch unauffällig.

Im Achterpaket kosten die Tests bei einem Anbieter 80 Euro. Foto: Screenshot/Willhaben

Nutzung nicht empfohlen

Auch der Stadt Wien sind die Angebote schon aus der Testphase bekannt. Konsumenten rate man jedoch davon ab, diese wahrzunehmen. "Es besteht ganz einfach die Notwendigkeit nicht. Die Tests stehen allen in Wien lebenden Personen gratis zur Verfügung", erklärt Reinhard Krennhuber, Mediensprecher des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker, dem STANDARD. Es sei sogar auf der Verpackung eines jeden Testkits ausgewiesen, dass es sich um ein unverkäufliches Exemplar handelt.



Sucht man Montagnachmittag auf Willhaben nach entsprechenden Inseraten, können die Gurgeltests vereinzelt noch immer gefunden werden. Nur eines der Angebote scheint vergangenen Freitag online gegangen zu sein, die meisten Inserate scheinen schon älter zu sein.

Manche Verkäufer bieten sogar eine Lieferung über den Willhaben-Service "Paylivery" an. Foto: Screenshot/Willhaben

Allesgurgelt.at

Möchte man stattdessen das Gratisangebot der Stadt Wien in Anspruch nehmen, geht das mittels Barcode in allen Bipa-Filialen der Stadt. Den Code kann man auf der Seite allesgurgelt.at herunterladen. In Zukunft sei zudem geplant, genauer zu selektieren. Um an einen Strichcode zu kommen, sei dann eine Registrierung mittels App notwendig. Nach Durchführung des Gurgeltests kann die Probe in Rewe-Filialen, also bei Bipa, Billa, Penny oder Merkur, und in Tankstellenshops (BP / Merkur Inside, Jet / Billa Stop & Shop, Shell / Billa Unterwegs) abgegeben werden. Der STANDARD berichtete. (red, 29.3.2021)