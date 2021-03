Hier geht es zum heutigen Corona-Liveticker.

[Gesundheit] Mutierte "britische" Virusvariante bereitet Sorgen.

Warum und wie das legale Mindestalter fürs Trinken in Österreich wirkt.

[Pandemie] Wien sperrt auch nach Ostern nicht auf.

[Inland] "Intervention erledigt": Die Jobsuche des ÖVP-Umfelds im Finanzministerium.

[Kommentar] Land der Posten, Land des Schachers.

[International] Ankläger sieht Floyd-Mord im Hauptverfahren als bewiesen an.

Rebellen greifen Mosambiks industrielles Herz an.

[Lifestyle] Alte Frische: Der Semmering erwacht aus dem Dornröschenschlaf.

[Kultur] Gorman-Gedicht: Deutsche Übersetzung in höchstem Maß missglückt.

[Osterurlaub] Kurzausflüge sind heuer zu Ostern das höchste der Gefühle.

[Mitreden] Wurden Ihre medizinischen Eingriffe und Operationen verschoben?

[Wetter] Hochdruckeinfluss bringt meist viel Sonnenschein und nur wenige Wolken tagsüber. Lediglich in den östlichen Teilen Niederösterreichs, in Wien, im Burgenland sowie in den östlichen Bereichen der Steiermark halten sich am Vormittag noch einige stärkere Wolkenfelder. Danach gewinnt aber auch hier die Sonne die Oberhand. Bis 24 Grad.

[Zum Tag] Amadeus und Johannes haben heute Namenstag.