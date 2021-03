Andreas Hanger (ÖVP) lieferte sich mit Kai-Jan Krainer (SPÖ) einen Schlagabtausch im Doppelinterview mit Armin Wolf in der Zib2

Hanger argumentierte für den Verbleib Schmids im Öbag-Vorstand: "Fünf Milliarden Wertzuwachs in der Öbag, da kann man dem Magister Schmid und seinem Team nur gratulieren." Foto: APA/HANS PUNZ

Der ÖVP-Abgeordnete im Nationalrat und stellvertretende Vorsitzende im U-Ausschuss, Andreas Hanger, hat am Montagabend in der Zib2 im ORF die Bestellung von Thomas Schmid zum Vorstand der Öbag verteidigt. Diese habe Standards von "internationalen Maßstäben" entsprochen, sagte Hanger. "Schmid macht eine hervorragende Arbeit. Wir sollten ihn an seinen Taten messen."

Hanger betonte gleich mehrmals den Wertzuwachs der Staatsbeteiligungen unter der Ägide Schmids. Das Öbag-Gesetz sei zudem nicht nur von den damaligen Regierungsparteien ÖVP und FPÖ beschlossen worden, sondern auch mit Stimmen der SPÖ. "Die SPÖ ist eingebunden im Öbag-Gesetzt, davon will man heute gar nichts mehr wissen."

Die Diskussion um Schmid sei deshalb eine "Heuchelei", Kritik vom SPÖ-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Kai-Jan Krainer fasste Hanger unter dem Begriff "Doppelmoral" zusammen. Dass Schmid weiterhin Öbag-Vorstand bleibt, sei "gut so". Für die Bestellung des Vorstands sei einzig der Aufsichtsrat zuständig, sagte Hanger. Dass Personen für den Aufsichtsrat bevorzugt wurden, weil sie "steuerbar" seien, wie in den Chat-Protokollen offengelegt wurde, konnte und wollte Hanger nicht kommentieren.

ORF

Krainer selbst bezeichnete die Bestellung Schmids in der Zib2 als "abgekartet und manipuliert." "Dass Kollege Hanger das verteidigt, irritiert mich", sagte Krainer. "Das darf in Österreich nicht so sein, dass Personalbesetzungen derart stattfinden."

Bereits im Laufe des Montags hatte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kommentiert: "Es ist untragbar, dass Thomas Schmid im Amt bleibt." Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp forderte in einer Aussendung: "Diese türkisen Sümpfe müssen jetzt schleunigst trockengelegt werden."

Schmid selbst, Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Kern und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) schlugen eine Einladung in das Zib2-Studio aus. (luza, 29.3.2021)