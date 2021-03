Am Sonntag und Montag wird in Wien nur im Austria Center geimpft. Es gebe ohnehin nicht mehr Impfstoff, heißt es aus dem Büro des Gesundheitsstadtrats. Foto: APA/Jäger

Gibt es in Wien auch beim Impfen eine Osterruhe? Am Dienstag herrscht über diese Frage durchaus Aufregung. Denn bis inklusive Samstag haben in Wien alle Impfzentren regulär geöffnet, danach – am Ostersonntag und am Ostermontag – ist nur noch das Austria Center geöffnet.

Zwei freie Tage, obwohl Österreich beim Impfen ohnehin nicht gerade im Spitzenfeld liegt? Die FPÖ wittert bereits einen Skandal. Der nichtamtsführende Stadtrat Dominik Nepp (FPÖ) spricht von einer "Provokation der Sonderklasse".

Keine Einschränkungen durch Schließung

"Die Osterruhe beim Impfen gibt es nicht", sagt Norbert Schnurrer, ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), zum STANDARD. Er löst auf: Das Austria Center allein habe eine Tageskapazität von 16.000 Impfungen, die restlichen sieben Impfzentren der Stadt eine von 4.000. Momentan würden 7.000 Impfungen pro Tag verabreicht. Es komme also zu keinen Einschränkungen durch die Schließungen der restlichen Impfzentren. Das laufe übrigens auch an allen anderen Wochenenden so: Am Sonntag wird nur im Austria Center geimpft.

Wenn mehr Impfstoff ankomme, dann hoffe man, auf etwa 35.000 Impfungen pro Tag zu kommen, sagt Schnurrer. Momentan wäre die Infrastruktur zwar da, aber der Impfstoff noch nicht.

Weniger Impfstoff als gedacht

Der Sprecher thematisiert damit die geringeren Impfstofflieferungen, die in die Bundeshauptstadt kommen. Erst vergangene Woche hatte Hacker von einer "faktischen Reduktion" gesprochen. Vor allem Lieferschwierigkeiten bei Astra Zeneca sind der Grund dafür, dass der Gesundheitsstadtrat derzeit keine Prognose zur Durchimpfungsrate wagt. Laut seinen Zahlen sind etwa Mitte März 82 Prozent weniger Impfdosen angekommen als angekündigt.

Wegen des geringeren Lieferumfangs wurde in Wien der Impfplan adaptiert. Die Impfungen durch den niedergelassenen Bereich und in Sozialeinrichtungen sowie die betrieblichen Impfungen exponierter Mitarbeiter werden nach hinten verschoben.

Im Gesundheitsministerium geht man davon aus, dass die Lieferschwierigkeiten im zweiten Quartal kein Thema mehr sein werden. Es wird viel mehr Impfstoff erwartet, sodass bis Ende Juni 60 Prozent der Bevölkerung zumindest eine Teilimpfung erhalten haben sollen.

Wer ab April zur Impfung kann

Am Samstag informierte die Stadt Menschen ab 75 Jahren, dass sie Termine für die Covid-Impfungen buchen können. Außerdem wurden Hochrisikopatientinnen und Hochrisikopatienten zwischen 60 und 74 Jahren kontaktiert, auch sie kommen ab April zum Zug.



Wer wann geimpft wird, wird in Wien über eine Vormerkplattform eingeteilt. Alle, die sich impfen lassen wollen, müssen sich dort registrieren und unter anderem das Alter angeben. Entsprechend diesen Angaben erfolgt dann die Einteilung in eine der Impfphasen und werden passende Terminvorschläge verschickt, wenn die jeweilige Gruppe an der Reihe ist.

Wo in Wien geimpft wird

Geimpft wird aktuell in elf Impfzentren – es wird laufend ausgebaut, drei sind erst vergangene Woche dazugekommen: das Hanusch-Krankenhaus in Penzing, das Gesundheitszentrum in der Andreasgasse in Neubau und das Gesundheitszentrum Floridsdorf in der Karl-Aschenbrenner-Gasse. Schon länger wird im Towntown in Wien-Landstraße, Am Schöpfwerk in Meidling, in der Gasgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus, in der Martinstraße in Währing, in der Wassermanngasse in Floridsdorf, am Schrödingerplatz und im Austria Center Vienna am Bruno-Kreisky-Platz in der Donaustadt geimpft. Ab Mai/ Juni steht die Inbetriebnahme großer Impfstraßen – etwa in der Messe Wien oder im Austria Center – für die breite Bevölkerung auf dem Plan.

234.319 Personen haben bisher in Wien die erste Teilimpfung erhalten. (lhag, 30.3.2021)