Außenminister Schallenberg warnt vor der verheerenden Situation in Syrien. In zehn Jahren Krieg kamen 600.000 Menschen ums Leben, 13 Millionen sind geflohen

Wien – Bei der fünften Brüsseler Konferenz zur "Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region" wird Österreich Hilfe in Höhe von 18,2 Millionen Euro zusagen, die 2021 den Menschen in Syrien und syrischen Flüchtlingen und ihren Gastgemeinden in Nachbarländern zugutekommen soll. Diesen Betrag gab das Außenministerium im Vorfeld der am Dienstag stattfindenden Konferenz bekannt.

"Die humanitäre Situation der Menschen in Syrien und der Region bleibt nach einem Jahrzehnt von Tod, Zerstörung und unaussprechlichem Leid verheerend", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) laut Aussendung. "Die syrische Bevölkerung hat Besseres verdient, nach zehn Jahren Leid und Not muss das Warten auf Frieden ein Ende haben." Im Vorjahr hatte Österreich 16,8 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Syrien und die umgebenden Länder zugesagt.

Außenminister Schallenberg fordert, die Verantwortlichen für begangene Verbrechen zu belangen. Foto: AP Photo/Felipe Dana

Verbrecher zu Rechenschaft ziehen

Schallenberg forderte außerdem, Verantwortliche für begangene Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Sowohl das syrische Regime und seine Verbündeten wie auch der IS und andere Gruppen wie die HTS (Hayat Tahrir al-Sham, Komitee zur Befreiung der Levante) seien für großes Leid verantwortlich. Österreich unterstütze daher mit ganzer Kraft den UN-Sondergesandten Geir Pedersen in seinen Bemühungen um eine umfassende und nachhaltige politische Lösung, die alle Akteure einbeziehe.

Syrien und seine Nachbarn sind nach Angaben des Außenministeriums seit Beginn der Krise Schwerpunkt der österreichischen humanitären Hilfe. Seit 2011 hat Österreich den Angaben zufolge humanitäre Hilfsprogramme von internationalen Organisationen und österreichischen NGO mit 160 Millionen Euro unterstützt. "Syrien und seine Nachbarregion bleiben Schwerpunkt des humanitären Engagements Österreichs", versicherte Schallenberg. Derzeit sind Hilfsmaßnahmen in Höhe von 18,2 Millionen Euro in Syrien, Libanon, Jordanien und dem Irak geplant.

Zehn Jahre Krieg

Diesen März ist es zehn Jahre her, dass es im Zuge des Arabischen Frühlings in Syrien zu Massenprotesten gegen das Polizei- und Geheimdienstregime von Präsident Bashar al-Assad kam. Diese mündeten in einen bis heute wütenden (Bürger-)Krieg, nachdem Assad das Militär gegen die eigene Bevölkerung einsetzte. Ein NGO-Bericht zog Anfang März zum zehnten Jahrestag eine verheerende Zahlenbilanz: über 600.000 Tote, schätzungsweise 13 Millionen Vertriebene, 1,2 Billionen Dollar an Kosten.

Foto: APA

Die Untersuchung mit dem Titel "Ein zu hoher Preis" der Kinderhilfsorganisation World Vision und der Beratungsfirma Frontiers Economics hat sowohl die Auswirkungen des Kriegs auf die syrische Wirtschaftskraft als auch die Menschen, insbesondere die Kinder, unter die Lupe genommen. Unter den 600.000 Toten sind 55.000 Kinder (mehr als neun Prozent).

Trauriger Rekord

Der Syrien-Krieg ist demnach jener Konflikt weltweit mit den meisten Bombenabwürfen auf Schulen sowie auch Gesundheitseinrichtungen. Die Lebenserwartung der Kinder in dem Land ist seit 2011 auch wegen des Einsatzes von Kindern als Soldaten um 13 Jahre gesunken. "Ich habe in der ganzen Region Kinder getroffen, deren Leben durch den Konflikt zerstört wurde", fasst der Präsident von World Vision International, Andrew Morley, laut einer Aussendung zusammen.

Was die materiellen Kosten des Krieges betrifft, hat die Untersuchung die grimmen Vorhersagen einer Vorgängerstudie von 2016 bestätigt. Der Bericht vor fünf Jahren hatte davor gewarnt, dass die wirtschaftlichen Kosten von damals über 275 Milliarden US-Dollar (229 Milliarden Euro) im schlimmsten Fall bis zum Jahr 2020 auf 1,3 Billionen US-Dollar steigen könnten. Das hat sich mit den nun erreichten 1,2 Billionen US-Dollar (998 Milliarden Euro) fast bewahrheitet. Diesen 1,2 Billionen steht die vergleichsweise geringe Summe von 19,4 Milliarden Dollar an internationaler humanitärer Hilfe, die die Menschen in Syrien bisher erreicht hat.

Millionen leiden an Hunger

Nach zehn Jahren Krieg hat die Not der syrischen Bevölkerung ein unvorstellbares Ausmaß angenommen, schlug kürzlich auch die Caritas Österreich Alarm. Dazu sind auch Nachbarländer, die unzählige syrische Flüchtlinge aufgenommen haben, am Ende ihrer Kräfte. Die Caritas verwies laut Kathpress Mitte März auf eine Schätzung des Welternährungsprogramms (WFP), wonach alleine in Syrien 9,3 Millionen Menschen Nahrungsmittelhilfe benötigen.

Fast zehn Millionen Menschen sind in Syrien auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Foto: Delil SOULEIMAN / AFP

Laut dem Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) gibt es in ganz Syrien rund 13,4 Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe in der einen oder anderen Weise angewiesen sind; 4,7 Millionen davon sind Kinder. Neben Nahrungsmittelknappheit sind auch mangelnde Infrastruktur, Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektiven für die Kinder sowie fehlende medizinische Versorgung Gründe, weshalb sich Menschen auf die Flucht begeben.

Derzeit leben laut dem UN-Flüchtlingshochkommissariat rund 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im Libanon. Dort hat die verheerende Explosion im Beiruter Hafen am im August 2020 die Lage weiter verschärft. Nach Schätzungen der jordanischen Regierung beherbergt Jordanien derzeit rund 1,3 Millionen Syrerinnen und Syrer. Nach wie vor hätten Flüchtlinge nur begrenzten Zugang zu humanitärer Hilfe und erheblich eingeschränkte Möglichkeiten, ein Einkommen für ihre Familien zu erwirtschaften. (APA, red, 30.3.2021)