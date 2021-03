Ein Lockdown im Osten würde – so zumindest der Plan – auch den Donaukanal ein wenig ausdünnen. Foto: Newald

Wien – Am Dienstag stehen gleich mehrere größere Novellen an, die die Pandemiebekämpfung in Österreich verändern sollen: Um 9 Uhr geht die Novelle der Corona-Schutzmaßnahmenverordnung durch den Hauptausschuss des Nationalrats, zu Mittag soll dann die umstrittene Novellierung des Covid-19-Maßnahmengesetzes und des Epidemiegesetzes den Bundesrat passieren.

Lockdown im Osten

Für die Verordnung machten in den vergangenen Tagen bereits Entwürfe die Runde, sie wurden allerdings im letzten Moment noch geändert. Kern der Neuerungen ist der Lockdown im Osten des Landes. Festgeschrieben ist, dass dort die Ausgangsbeschränkungen samt Ausnahmen wieder ganztägig gelten und dass man Wien, Niederösterreich und das Burgenland nur aus bestimmten Gründen besuchen oder verlassen darf.

In ersten Entwürfen war noch nicht festgeschrieben, dass man auch in der Ostregion Essen von Restaurants abholen darf und dass Hotels für Berufsreisende offen bleiben. Das wurde allerdings im finalen Entwurf noch nachgeholt. Auch das vorbestellte Waren im Handel abgeholt werden können, wurde nun explizit festgeschrieben. Der Ost-Lockdown dauert in Niederösterreich und dem Burgenland vorerst bis 6. April, in Wien bis zum 11. April. Dass der Lockdown auf den Rest des Landes ausgedehnt wird, steht zur Debatte.

Umstrittene Gesetzesnovellen

Zu Mittag geht es dann um die Grundlagen für weitergehende Verordnungen, konkret um das Covid-19-Maßnahmengesetz und das Epidemiegesetz. Diese sollen novelliert werden, was in den vergangenen Wochen durchaus für Verstimmung sorgte. Die ursprünglich vorgesehenen Änderungen lösten eine Welle der Kritik aus – einerseits von Privatpersonen, andererseits von Juristinnen und Juristen.

Darin soll etwa der Veranstaltungsbegriff neu definiert werden – in der ursprünglichen Fassung war die Rede davon, dass künftig schon alles über vier Personen als Veranstaltung gelten und somit Auflagen auferlegt bekommen könnte. Das Gesundheitsministerium hat diese Passage geändert. Nun ist eine Art Negativdefinition vorgesehen, es heißt: "Nicht geregelt werden dürfen Zusammenkünfte von weniger als fünf Personen aus weniger als drei Haushalten einschließlich sechs minderjähriger Kinder dieser Personen und Minderjähriger, denen gegenüber diese Personen bestehende Aufsichtspflichten wahrnehmen."

Außerdem heftig umstritten war, dass Ausgangsbeschränkungen künftig auch dann verhängt werden können, wenn das Contact-Tracing ausfällt. Diese Passage ist ebenfalls herausgefallen, allerdings bleibt: Künftig müssen nicht mehr alle gelinderen Maßnahmen ausgeschöpft werden, bevor Ausgangsbeschränkungen verhängt werden können – auch das wurde heftig kritisiert. Die Novelle legt außerdem den gesetzlichen Grundstein für die Zutrittstests im Handel und für den sogenannten Grünen Impfpass.

Burgenländischer Sonderweg

Die rot-blau-pinke Opposition kündigte ursprünglich an, die Novelle im Bundesrat zu blockieren. Gemeinsam haben SPÖ, FPÖ und Neos in der Länderkammer des Parlaments eine hauchdünne Mehrheit von 31 zu 30 Stimmen gegenüber Türkis-Grün. Damit könnte die Opposition das Inkrafttreten der Novelle um acht Wochen verzögern. Damit würden sie das Vorhaben der Regierung, Zutrittstests und den Grünen Pass schon im April auf den Weg zu bringen, vereiteln. Die Maßnahmen könnten erst nach den acht Wochen – also frühestens Ende Mai – schlagend werden.

Die burgenländische SPÖ will der Blockade allerdings einen Strich durch die Rechnung machen: Die zwei burgenländischen SPÖ-Mandatare werden den Saal bei der Abstimmung verlassen, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Wochenende an. Damit würden die Stimmen von ÖVP und Grünen für eine Mehrheit reichen – die Gesetzesänderungen könnten ohne Verzögerung in Kraft treten.

Fix ist das aber noch nicht – angesichts der äußerst knappen Mehrheitsverhältnisse könnte ein etwaiges Fehlen von Bundesratsmandataren für Überraschungen sorgen. Die Abstimmung wird um die Mittagszeit erfolgen. (elas, ta, 30.3.2021)