Seit dem 15. März werden in Vorarlbergs Lokalen wieder Gäste bedient. Foto: APA/Stiplovsek

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Ages in Vorarlberg am Montagnachmittag bei 128. Eine Woche vorher war der Wert nicht einmal halb so hoch. Gab es am 15. März noch 363 Corona-Infizierte, so hat sich diese Zahl innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt. Die Werte sind nun mit jenen vom Jänner vergleichbar.

"Keine Hinweise" auf Gastrocluster

Der 15. März war auch der Startschuss für weitreichende Öffnungsschritte im Ländle: In der Modellregion ist seither die Gastronomie drinnen und draußen geöffnet – der Zutritt ist nur mit negativem Test erlaubt, maximal vier Personen dürfen an einem Tisch sitzen und müssen dabei im Abstand von zwei Metern platziert sein – außerdem dürfen Kinder und Jugendliche zum Sport oder zum Musikunterricht (negativer Selbsttest ist Voraussetzung), und auch Kunst- und Kulturveranstaltungen sind möglich (bis zu 100 Personen, negativer Selbsttest, Maske und zugewiesene Sitzplätze mit Abstand).

Ist der Öffnungsversuch also gescheitert? In der Vorarlberger Landesregierung sieht man das nicht so. Es gebe "keine Hinweise auf Gastronomie- oder Kulturveranstaltungscluster", sagt Simon Kampl, Pressesprecher von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), zum STANDARD. Vielmehr sei der Anstieg der Infektionszahlen auf einen großen Cluster im Bezirk Bregenz – konkret das Leiblachtal – zurückzuführen.

Auch in anderen Bezirken hohe Zahlen

Die bisherigen Recherchen des Landes hätten in diesem Zusammenhang ergeben, dass die dortigen Ansteckungen hauptsächlich auf Familientreffen im privaten Bereich und auf das berufliche Umfeld zurückzuführen seien. Dann sei das Infektionsgeschehen in die sensiblen Infrastrukturbereiche wie Volksschulen, Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen geschleppt worden, wo aufgrund der Kontaktarten eine höhere Ansteckungsgefahr bestehe, so Kampl.

Tatsächlich ist die Inzidenz im Leiblachtal, wo seit Ende vergangener Woche Ausreisekontrollen stattfinden, hoch – der Bezirk Bregenz, wo sich die Gemeinden des Leiblachtals befinden, ist mit 155 an der Spitze. Aber die Zahlen in den Bezirken Feldkirch (130) und Dornbirn (124) sind stark angestiegen. Nur Bludenz liegt mit 75 noch unter einer Inzidenz von 100.

Mehr Mutationen und Patienten

Es steigen aber nicht nur die Zahlen, auch der Anteil der britischen Mutation nimmt in Vorarlberg nun zu. Lange machte die Mutante nur etwa 30 Prozent der Infektionen aus, mit den aktuellen Clustern im Leiblachtal steigt der Wert nun.

Und: Allmählich schlägt sich der Anstieg der Infektionen auch in den Spitälern nieder. 24 Covid-Patienten benötigten am Dienstag stationäre Betreuung, vor zwei Wochen war es 13.

Modellregion nicht gefährdet

Ist die Modellregion also gescheitert, und wird das Öffnungsexperiment beendet? Nein, sagt Pressesprecher Kampl, gefährdet sei die Modellregion "zum jetzigen Zeitpunkt" nicht. "Der Anstieg der Fallzahlen ist weiterhin linear, und auch die Spitalsbelastung aufgrund von Covid-19 ist mit einer Belegung von einem Intensivpatienten derzeit nicht kritisch." (Kampl sagte das am Montagabend, am Dienstag waren bereits zwei Personen auf der Intensivstation in Behandlung, Anm.)

Klar sei allerdings, dass die Lage täglich neu beurteilt werden müsse. "Diese Beurteilung erfordert aber nicht nur eine Betrachtung der Inzidenz, sondern es müssen mehrere Parameter – wie Spitals- und Intensivbelegung, Impfrate, Testkapazitäten, Contact-Tracing etc. – gesamthaft in Betracht gezogen werden." Noch fällt die Beurteilung also positiv aus.

Run auf Tests

Sorgen bereiten aber auch die tausenden Studierenden, die aus dem Osten über Ostern zu ihren Familien reisen werden oder schon angereist sind. Viele haben in Vorarlberg noch ihren Hauptwohnsitz und dürfen das daher auch tun. Landesrat Christian Gantner (ÖVP) appellierte bereits vergangene Woche, dass sich die Studierenden vor der Reise testen lassen und das auch in Vorarlberg fortsetzen sollten, idealerweise alle drei Tage. Dort sind für das Osterwochenende allerdings schon sehr viele Testtermine vergeben – es dürfte einen regelrechten Run auf Tests vor den Feiertagen geben. (Lara Hagen, 30.3.2021)