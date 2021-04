Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, findet der Unterricht mancherorts über Distance-Learning statt. Betreuung gibt es auch vor Ort. Nehmen Sie diese in Anspruch?

Allen, die Bedarf haben, wird Betreuung zur Verfügung stehen.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Um den steigenden Corona-Infektionen Einhalt zu gebieten und Krankenhäuser zu entlasten, befindet sich der Osten des Landes momentan im Lockdown. Aus diesem Grund sind auch Schulen wieder geschlossen. Für einen kurzen Zeitraum, wie das Bildungsministerium angekündigt hat, und im Distance-Learning. Wie bei anderen Lockdowns soll es für Kinder unter 14 Jahren zwar auch diesmal ein Betreuungsangebot an Schulen geben. Allerdings soll dieses "ausschließlich dann in Anspruch genommen werden, wenn eine häusliche Betreuung ansonsten nicht sichergestellt ist", betont das Bildungsministerium.

Wirksame Maßnahme?

Wie die Wochen vor den Semesterferien zeigten, lief der Betrieb an vielen Schulen aufgrund der zahlreichen Betreuungsfälle jedoch fast wie normal ab. Dass dies nicht im Sinne der Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus sei, meint dieser User und berichtet aus eigener Erfahrung:

Auch dieser User erachtet die Maßnahme als unzureichend. Das Problem liege auch in den Sonderurlauben, die, falls überhaupt noch vorhanden, aufgrund des Betreuungsangebotes an Schulen nicht in Anspruch genommen werden können:

Wie gehen Sie mit der Situation um?

Nehmen Sie das Betreuungsangebot an Schulen wahr? Oder bleiben Ihre Kinder im Distance-Learning zu Hause? Berichten Sie im Forum! (mawa, 6.4.2021)