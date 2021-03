Niantic Labs scheint an einer eigenen AR-Brille zu arbeiten. Foto: Twitter

Niantic Labs, die Entwickler von Pokémon Go und Harry Potter: Wizards Unite, haben erst kürzlich ihr neuestes Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Pikmin-Franchise soll auf den Pfaden von Pokémon Go wandeln. Daneben scheint Niantic noch an einem weiteren Projekt arbeiten.

AR-Brille

Denn der CEO John Hanke ließ mit einem Tweet über eine potenzielle Augmented-Reality-(AR-)Brille aufhorchen. Der Tweet zeigt ein Bild mit einem Brillenbügel samt Lautsprecher, Kopfband, Brillenglas und Sensor. Darüber finden sich die Worte: "Es ist aufregend, den Fortschritt zu sehen, den wir bei der Entwicklung neuer, unsere Plattform nutzender Geräte machen."

Seit mindestens 2017 zeigt Hanke seine Faszination für AR-Brillen. Im Jahr 2019 verkündete man eine Partnerschaft mit Qualcomm, um an einer solchen Brille zu arbeiten. Doch bereits kurze Zeit später gab man bekannt, dass keine Pläne existieren, eigene Hardware herzustellen. Im März 2020 entschied sich Niantic, ein Start-up zu kaufen, um seine AR-Pläne doch in die Realität umsetzen zu können. Doch genauere Informationen zu der Brille blieben bis dato aus.

Eventuell gibt es mehr zu erfahren, sobald Pikmin erschienen ist, das noch im Lauf des Jahres das Licht der Welt erblicken soll. So müssen sich die Fans von AR-Spielen wohl noch einige Zeit gedulden, bis man mit einer AR-Brille auf Pokémon-Jagd gehen kann. (red, 30.3.2021)