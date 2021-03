Aktivistinnen und Aktivisten blockieren die Wiener Ostautobahn, weil sie eine Abschiebung verhindern wollen. Foto: APA

Schwechat – Wegen einer Kundgebung gegen eine geplante Abschiebung nach Afghanistan ist die Ostautobahn (A4) am Dienstag zwischen dem Knoten Schwechat und dem Flughafen in beiden Richtungen gesperrt worden. Zwei Demonstranten hatten sich von einer Brücke abgeseilt, hieß es von der Polizei. Es kam zu kilometerlangen Staus, die Dauer der Sperre war nicht absehbar. Auch die B9 wurde von Demonstranten blockiert.

Zwei Aktivisten haben sich von einer Autobahnbrücke abgeseilt. Foto: APA

Rund 50 Aktivisten des Bündnisses "Bleiberecht für alle" protestierten damit laut eigenen Angaben gegen die geplante Abschiebung von ungefähr 45 Personen nach Afghanistan – unter anderem mit Sitzblockaden an mehreren Stellen der Zufahrtsstraße zum Flughafen. Für 16 Uhr wurde eine Demonstration am Oskar-Morgenstern-Platz in Wien-Alsergrund angekündigt. Am Vortag hätten Proteste vor dem Innenministerium stattgefunden, teilten die Aktivisten mit.

Abschiebestopp gefordert

"Wir stehen im Gegensatz zur türkis-grünen Politik glaubhaft für humanitäre Werte ein und lassen deshalb nicht zu, dass 45 Menschen in das derzeit gefährlichste Land der Welt abgeschoben werden. Wir fordernden Stopp aller Abschiebungen und ein Bleiberecht für alle!", erklärte eine Sprecherin der Initiative in einer Aussendung. Für Afghanistan gilt eine Reisewarnung des Außenministeriums der sechsten und damit höchsten Stufe. Im Global Peace Index, der von der Universität Sydney gemeinsam mit der britischen Wochenzeitung "The Economist" herausgegeben wird, liegt Afghanistan auf Platz eins der gefährlichsten Länder der Welt.

Bei der unangemeldeten Demonstration wurden die A4 und die B9 blockiert, teilte die niederösterreichische Polizei mit. Richtung Wien bildete sich aufgrund der A4-Sperre am Vormittag ein sieben Kilometer langer Stau, auf der Gegenfahrbahn waren es drei Kilometer. Richtung Ungarn wurde der Verkehr auf die Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) abgeleitet.

Auch die B9 wurde gesperrt, ein Ausweichen war über die B10 möglich. Ein ÖAMTC-Sprecher empfahl, die betroffenen Bereiche großräumig zu meiden. Polizei, Feuerwehr und Asfinag Traffic Manager waren an Ort und Stelle, berichtete Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla. (APA, 30.3.2021)