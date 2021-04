Was vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen wäre, gehört heute zum Alltag vieler Menschen: sich auf eine Sars-CoV-2-Infektion testen zu lassen oder sich selbst zu testen. Denn einerseits stellt dies zwar nur eine Momentaufnahme, aber immerhin eine Möglichkeit dar, sich relativ risikofrei mit anderen Menschen zu treffen, andererseits gelten negative Ergebnisse als Eintrittstests für körpernahe Dienstleistungen. Immer öfter bieten auch Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Möglichkeit an, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

In Wien gibt es durch die "Alles gurgelt"-Aktion nun auch kostenlose PCR-Tests. Foto: BIPA /Harson

Niederschwellig und schnell

Das Testangebot ist groß. Zwar hängt es auch immer davon ab, wo man wohnt – mittlerweile kann man sich aber auch zu Hause mit kostenlosen Antigen-Schnelltests aus der Apotheke eindecken. Zudem gibt es in vielen Städten die Möglichkeit, Teststraßen zu besuchen. In den meisten Fällen werden Antigen-Schnelltests gemacht, mancherorts kann man auch PCR-Tests durchführen lassen. Diese Userin berichtet:

Seit dieser Woche gibt es in Wien außerdem die Aktion "Alles gurgelt". Dabei kann man sich in Bipa-Filialen kostenlos ein Set an PCR-Tests abholen, diese zu Hause durchführen und in einer von 620 Rewe-Filialen in Wien abgeben. Filmt man sich dabei und verifiziert auf diesem Weg, den Test selbst gemacht zu haben, gilt er zudem als offizielle Bestätigung und Eintrittstest. Dieser User befürwortet dieses Angebot:

Wie oft machen Sie einen Corona-Test?

Aus welchen Gründen tun Sie das? Wie ist das Angebot an Ihrem Wohnort? Nehmen Sie als Wienerin oder Wiener an der Aktion "Alles gurgelt" teil? Berichten Sie im Forum! (mawa, 1.4.2021)