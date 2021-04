Worauf müssen Neulinge achten? Was wächst besonders gut in Ihrem Hochbeet? Tauschen Sie sich aus!

Warum haben Sie sich für ein Hochbeet entschieden? Foto: getttyimages/istockfoto/fermate

In so manchen Gärten grünt und blüht es nicht nur auf Bodenniveau, auch in der nächsten Etage, in den Hochbeeten, sprießt das Leben. Vorteile, die ein Hochbeet mit sich bringt, gibt es einige: Es ist rückenfreundlich, es findet auch auf einem kleinen Balkon in der Stadt sein Plätzchen, es kann früher im Jahr bepflanzt und geerntet werden – und die Erde kann genau auf die Pflanzen abgestimmt werden, die dort wachsen sollen.

Auch diese User sind bereits überzeugte Hochbeet-Freunde:



Doch so wie aus praktisch allem rund ums Gärtnern kann man auch aus Hochbeeten eine Wissenschaft machen. Welche Größe ist die richtige, welches Material? Soll man sich selbst ans Zimmern wagen oder greift man – oft genug recht tief – in die Tasche und kauft sich ein fertiges? Worauf ist beim Anlegen der verschiedenen Schichten zu achten, worauf bei der Folie? Wie schützt man sein Hochbeet gegen ungebetene Besucher? Was muss man bei der Bepflanzung bedenken?

Ihre Hochbeet-Tipps und Fragen?

Für Hochbeet-Neulinge: Stellen Sie Ihre Fragen im Forum! Hochbeet-Experten: Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen und Expertise mit den anderen. Auf dass es in den Hochbeeten der STANDARD-Community wächst und gedeiht! (aan, 2.4.2021)