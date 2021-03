Voltswagen – Da weiß man was man hat, könnte zukünftig ein Werbeslogan heißen. Foto: AFP

Es könnte sich um einen verfrühten Aprilscherz handeln, doch die Fakten sprechen eigentlich dagegen. Volkswagen will sich zukünftig in Voltswagen umbenennen, das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien, darunter die Tageszeitung "USA Today", der Fernsehsender "CNBC"und die Nachrichtenagentur Associated Press (AP).

Wohl kein Aprilscherz

Der Grund ist dafür eine unabsichtlich veröffentlichte Pressemitteilung die eigentlich erst in einem Monat, am 29. April veröffentlicht werden. Doch bereits nach kürzester Zeit war die Aussendung aus der Öffentlichkeit verschwunden. Doch dem nicht genug: Denn in dem Schreiben geht auch hervor, dass sich das Logo zukünftig verändern soll. Jedoch lediglich für Wagen die mit einem Elektroantrieb ausgestattet sind.

Diese sollen zukünftig mit einem hellblauen VW-Logo ausgestattet werden, wenngleich die Verbrennungsmotoren des deutschen Autoherstellers weiterhin in dunkelblau gehalten werden. In der Pressemitteilung kommt auch Scott Keogh, seines Zeichens der CEO der Volkswagen Group of America mit zu Wort: "Wir tauschen vielleicht unser K gegen ein T aus, aber was wir nicht ändern, ist das Bekenntnis dieser Marke dazu, die besten Fahrzeugen ihrer Klasse für Fahrer und Menschen überall zu bauen."

Aufgrund des anstehenden 1.April hielten es auch einige Beobachter möglich, dass es sich um einen verfrühten Aprilscherz handeln könnte. Doch berufen sich die US-amerikanischen Medien auf Quellen aus dem Unternehmen, dass die Umbenennung bereits fixiert sei. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass seit November 2019 ein verifizierter Twitter-Account unter dem Namen Voltswagen existiert. Dieser besitzt jedoch ein komplett eigenständiges Logo mit einem weißen Blitz auf dunkelblauen Hintergrund. Laut der Twitter-Biografie gehört dieser Account zu Volkswagen Großbritannien.

Der Volkswagen-Konzern wollte sich auf weitere Anfragen der Medien nicht äußern, auch nicht auf die Frage, ob das potenzielle Rebranding auch auf andere Märkte wie etwa Deutschland ausgeweitet wird. (fpz, 30.03.2021)