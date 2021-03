"Virtual Run" bedeutet aber auch, dass die Uhr das Laufen – also die Bewegung – nicht anhand der GPS-Daten, sondern ausschließlich durch die Armbewegung per Trägheitssensoren in der Uhr (und mitunter eben auch dem Pulsmesser) erkennt, misst – und an die Virtual-Lauf-App weitergibt: Ob man am Laufband, auf einer Indoor-Bahn, in einem Tunnel oder der Hauptallee rennt, sollte also egal sein.

Und weil ich Laufbänder nicht mag, tat ich genau Letzteres: Ich koppelte Garmins Enduro und den Polar Verity Sensor (am linken Oberarm) mit Zwift am iPhone. Dann legte ich rechts den Wahoo Tickr Fit an, verband ihn mit meiner 945er-Garmin, die schon mit meinen Kopfhörern verbunden war – und schaltete zum Drüberstreuen am Smartphone dann noch das Tracken via Strava ein.