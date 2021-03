Kanzler Kurz in der Kritik. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Einem Bericht des Onlineportals "Politico" vom Dienstag zufolge hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) massiven Druck auf die EU-Kommission ausgeübt, Österreich mehr als die bisher vereinbarten Impfdosen zukommen zu lassen.

Wie es dort heißt, habe Kurz gedroht, ein Veto gegen gegen den Ankauf von weiteren 100 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs einzulegen, die gegen Jahresende geliefert werden sollen. Der Kanzler verlangt, dass Österreich von den zehn Millionen Vorabdosen, die schon bis 30. Juni verfügbar sind, möglichst viele erhält – anderenfalls werde Wien die Kaufoption als Ganzes blockieren.

Eigentlich sind die nun bald verfügbaren Biontech/Pfizer-Dosen für Länder wie Lettland und Bulgarien gedacht, wo die Impfprogramme noch weit schleppender vorangehen als hierzulande, weil dort Impfstoffe bestellt wurden, die noch nicht in ausreichender Menge lieferbar sind.

In Diplomatenkreisen habe Kurz' Vorgehen für Entrüstung gesorgt, berichtet "Politico" unter Berufung auf Gesandte dreier, nicht näher genannter EU-Staaten.

"Solidarität für Wien eine Einbahnstraße"

Einer davon macht seinem Ärger Luft: "Kurz riskiert das Leben von 50 Millionen Europäern, um etwas zu bekommen, was er gar nicht braucht." Ein anderer attestiert Kurz blanken Egoismus: "Solidarität scheint für Wien eine Einbahnstraße zu sein."

Bisher war man sich unter den EU-Staaten einig, dass von den zehn Millionen im zweiten Quartal 2021 gelieferten Extradosen ein bis zwei Millionen an Staaten gehen sollen, die sie aktuell am dringendsten brauchen, Bulgarien etwa, aber auch Kroatien und Lettland – allesamt Länder mit weit geringerer Durchimpfungsrate als Österreich. Blockiert Wien nun die Option der Kommission auf die 100 Millionen Dosen, könnten diese für die EU schlicht und einfach verloren gehen, wird laut "Politico" befürchtet.

Das Bundeskanzleramt reagiert auf STANDARD-Anfrage mit einem Dementi: "Der Bericht fußt auf Falschinformationen. Wir unterstützen den portugiesischen Ratsvorsitz dabei, eine rasche Lösung zu finden."

Neos-EU-Abgeordnete Claudia Gamon bezeichnete die kolportierte Drohung Österreichs am Dienstag in einer Aussendung als "absolut letztklassige Aktion". Kurz fahre die europäische Impfstrategie an die Wand und nehme die gesamte EU in Geiselhaft. "Kanzler Kurz hat Österreich damit in Europa endgültig ins Eck gestellt", sagt Gamon.

Am Dienstag und am Mittwoch befasst sich die Sitzung der EU-Botschafter mit der möglichen Aufteilung der Extrakontingente. (flon, 30.3.2021)