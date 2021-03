Nintendos kultiger Handheld wurde per Raspberry Pi an das Netzwerk angebunden, der Ertrag lässt aber eher zu wünschen übrig

Weil er es kann: Der Youtuber "Stacksmashing" mint Bitcoins am Gameboy. Foto: Youtube/Stacksmashing

Beim Basteln und Hacken ist mitunter der Weg das Ziel. Das "Weil ich es kann" wird wichtiger, als aus der Umsetzung eines Projekts relevanten Nutzen zu ziehen. Daher – und dankenswerterweise – beglücken uns allerlei Tüftler immer wieder mit kuriosen Erfindungen.

So auch der Macher des Youtube-Kanals Stacksmashing. Er stellte, wie viele, fest, dass gute Grafikkarten für das Mining von Kryptowährungen aktuell kaum zu bekommen sind. Also griff er auf seinen eigenen Bestand an "High-End-Gaming-Hardware" zurück. Ein freilich nicht ganz im Ernst verwendeter Begriff, denn er entschloss sich, Nintendos ersten Gameboy aus dem Jahr 1989 zu einem Mining-Gerät zu machen.

stacksmashing

Raspberry Pi als Schnittstelle



Der 8-Bit-Handheld mit seinem bekannten, monochromen Display läuft mit einem 4,19-Mhz-Prozessor und verfügt über 8 KB Arbeitsspeicher sowie 8 KB RAM für die Grafikdarstellung. Es gibt weder einen RJ45-Netzwerkanschluss und natürlich auch kein WLAN oder Bluetooth. Also musste das Link-Kabel als Schnittstelle herhalten.

Dieses konnte er an einen präparierten Raspberry Pi anbinden, der einerseits als Adapter und andererseits auch als Kommunikationsschnittstelle zum Bitcoin-Netzwerk dient. Auf dem Pi läuft ein Open-Source-CPU-Mining-Tool, das über das Linkkabel und eine eigens geschriebene Software, die vom Gameboy ausgeführt wird, den Handheld zum Minen nutzt.

Wie bereits erwähnt, geht es bei dem Projekt nicht darum, sich ein großes Bitcoin-Vermögen zu erschürfen. Denn der Gameboy erreicht aktuell gerade einmal eine Hashrate von 0,8 Hashes pro Sekunde. Zum Vergleich: Eine RTX-3080-Grafikkarte von Nvidia kommt, je nach verwendetem Algorithmus, auf rund 90 Megahashes pro Sekunde (90 Millionen Hashes). Dezidierte Mining-Rigs operieren teilweise im dreistelligen Terahash-Bereich. Und im konkreten Fall würde allein der zur Schnittstelle umfunktionierte Raspberry Pi bereits eine wesentlich höhere Hashrate erzielen als Nintendos Kultkonsole. (gpi, 31.3.2021)