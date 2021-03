Zehn Milliarden Dollar in zehn Jahren werden in die neue Sparte investiert

Xiaomi steigt ins Geschäft mit E-Autos ein. Foto: AFP

Der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi will künftig auch Elektroautos produzieren. Xiaomi, einer der fünftgrößten Handyhersteller weltweit, kündigte am Dienstag für die kommenden zehn Jahre Investitionen von 10 Milliarden Dollar (8,5 Milliarden Euro) in den Aufbau einer Autoproduktion an. Dazu werde der Konzern eine neue Tochterfirma gründen, leiten werde sie Konzernchef Lei Jun persönlich.

Konkurrenz bereits am Start

Xiaomi stellt bisher Smartphones, Tablets, smarte Uhren, Kopfhörer, E-Roller und Smart Home-Geräte her. In China boomt der Markt für E-Autos, auch dank staatlicher Anreize.

Xiaomi ist daher nicht der erste chinesische Konzern, der auf diesen Zug aufspringt. Im Jänner hatte bereits der Internetriese Baidu angekündigt, er werde zusammen mit dem Autohersteller Geely E-Autos produzieren. Die beiden E-Auto-Hersteller XPeng und Li Auto gingen im vergangenen Jahr in den USA an die Börse, um Geld einzusammeln. (APA, 30.3.2021)