Dicke Fische, Kikujiros Sommer, Yes, she can und Irans tapferste Frau – mit Radiotipps

"Guten Morgen!" Das Alpenmurmeltier ist aus dem Winterschlaf erwacht und wirkt erleichtert, dass die Welt noch in Ordnung ist. "Terra Mater", Servus TV. Foto: Terra Mater

19.40 REPORTAGE

Re: Dicke Fische Er gilt als der größte Karpfenangelwettbewerb der Welt: der International Balaton Carp Cup in Ungarn. Eine Woche lang angeln über 200 Mannschaften am größten Binnensee Mitteleuropas um die Wette. Bis 20.15, Arte

20.15 ACH DU DICKES EI

Die zehn Gebote (The Ten Commandments, USA 1956, Cecil B. DeMille) Sicheres Zeichen, dass Ostern naht: In irgendeinem Programm taucht dieser fettig dampfige Osterschinken garantiert auf. Wer sich Moses vorstellt wie der Kraftlackel Charlton Heston, der sollte dieses farbenfrohe Bibelspektakel nicht versäumen. Bis 23.45, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Jahreszeiten – Der Frühling Murmeltiere, Frösche, Braunbären sagen Guten Morgen. Jedes Jahr, wenn der Schnee schmilzt, beginnt das gleiche Spiel – und verändert sich doch. Der Klimawandel schreitet voran und hat fatale Auswirkungen auf die Tiere mit oder ohne Winterschlaf. Bis 21.10, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Suez – der Preis der Containerschifffahrt Nach der tagelangen Blockade des Suezkanals durch das havarierte Riesencontainerschiff Ever Given ist der Schiffsverkehr seit Montagnachmittag wieder frei. Der Schaden durch Verzögerungen in den internationalen Lieferketten geht in die Milliarden. Um 23.30 geht es um den Bosporus – Lebensader der Türkei. Bis 23.50, ORF 2

22.55 MEISTER SEINES FACHS

Kikujiros Sommer (Kikujiro no natsu, J 1999, Takeshi Kitano) Ein wunderbarer, etwas unterschätzter Film des japanischen Ausnahmekönners Takeshi Kitano: Mit großer, stoischer Gelassenheit wird hier die Geschichte eines kleinen Buben erzählt, der auf der Reise zu seiner Mutter quer durch das Land von einem grantigen Kleinganoven (vom Schauspieler Kitano dargestellt) begleitet wird. Die Reiseerzählung reichert der Regisseur Kitano mit Sequenzen an, in denen das idyllische Spiel zwischen Kind und Erwachsenem mitunter von Traumwelten zu stummfilmartigen Slapstick-Episoden wechselt. Davor gibt es noch ein 50-minütiges Porträt Kitanos. Bis 0.55, Arte

23.05 MAGAZIN

Yes, she can Ein Jahr lang begleitete die Dokumentarfilmerin Carolin Genreith vier junge Politikerinnen, die sie selbst in ihrer Jugend gern zum Vorbild gehabt hätte: Aminata Touré, die erste schwarze Vizepräsidentin im Kieler Landtag – und das mit erst 26 Jahren. Gyde Jensen, die wenige Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes schon wieder den Menschenrechtsausschuss im Bundestag leitet. Bis 0.35, ARD

0.45 DOKUMENTATION

Irans tapferste Frau Nasrin Sotudeh ist Anwältin und Menschenrechtlerin und musste schon mehrfach hinter Gitter, weil sie sich in ihrer Heimat Iran gegen den Verschleierungszwang für Frauen und Minderjährige und für Menschen in Todeszellen einsetzte. Bis 1.30, ZDF