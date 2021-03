Formel-1-Direktor schwärmt in Kolumne für den AlphaTauri-Piloten, der bei seinem Debüt in die Punkteränge fuhr

Versteht sein Handwerk: Yuki Tsunoda. Foto: AFP/DAN ISTITENE

Sakhir – AlphaTauri-Neuzugang Yuki Tsunoda hat nach seiner Premierenvorstellung in Bahrain großes Lob erhalten. "Er ist der beste Rookie, den die Formel 1 in vielen Jahren gehabt hat, nachdem er schon in jeder Serie, in der er gefahren ist, überragend war", sagte Formel-1-Direktor Ross Brawn. Der Japaner habe während des Grand Prix am Sonntag, den er als Neunter in den Punkterängen beendete, "brillante Phasen" gehabt, schrieb Brawn in seiner Kolumne auf der F1-Webseite.

Dass Red Bull den 20-jährigen bei AlphaTauri untergebracht hat, könnte sich als genialer Schachzug erweisen, meinte der Brite. "Wir können uns alle an die Tage erinnern, als in Suzuka die Tribünen voll von begeisterten japanischen Fans waren. Ich denke, wir werden das wieder erleben", betonte Brawn, der einst Technischer Direktor bei Ferrari war und später andere Rennställe (Honda, Brawn GP, Mercedes) leitete.

Action beim Auftakt in Sakhir: Tsunoda außen, Fernando Alonso innen. Foto: imago images/Motorsport Images/Mark Sutton

Tsunoda stellte beim Auftakt in Sakhir die zwei anderen Neulinge dieser Saison klar in den Schatten: Mick Schumacher wurde 16., Nikita Masepin (beide 22) verunfallte wenige Meter nach dem Start und musste das Rennen beenden. Sowohl der Deutsche als auch der Russe, der eines der kürzesten Formel-1-Debüts in der Geschichte hinlegte, fahren für das US-Team Haas. (APA, 30.3.2021)