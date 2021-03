Aufsichratschef Grabner und Geschäftsführer Oliver Finsterwalder erhalten je fünf Prozent an der DvH Medien GmbH

Der Wiener Medienmanager Michael Grabner ist künftig an einer Holding für "Handelsblatt", "Zeit" und "Wirtschaftswoche" beteiligt. Foto: imago stock&people

Der Wiener Medienmanager, Medienunternehmer und -berater Michael Grabner hält künftig Anteile an einer der großen deutschen Verlagsgruppen: Der Aufsichtsratsvorsitzende und langjährige Berater von Verleger Dieter von Holtzbrinck erhält mit 1. April fünf Prozent der Anteile an der DvH Medien GmbH, der "Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche" sowie 50 Prozent an "Die Zeit" gehören.

Die DvH Medien GmbH bekommt laut Aussendung vom Mittwoch mit 1. April einen erweiterten Gesellschafterkreis: Die bisherige Alleingesellschafterin Dieter von Holtzbrinck Familiengesellschaft bR veräußert je fünf Prozent ihrer Anteile an der DvH Medien GmbH an den Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Grabner und an den Geschäftsführer Oliver Finsterwalder.

Die beiden Führungskräfte der Mediengruppe seien "eine fachliche Verstärkung des Gesellschafterkreises und Garanten für eine langfristige erfolgreiche Weiterverfolgung der publizistischen und strategischen Ziele der DvH Medien GmbH". Der DvH Medien GmbH gehören "Handelsblatt", "Wirtschaftswoche" und 50 Prozent an der "Zeit".

Michael Grabner (72) war von 1991 bis 2007 Geschäftsführer der Verlagsgruppe Handelsblatt, davor Geschäftsführer der "Krone"-"Kurier"-Tochter Mediaprint und des "Kurier". Er betreibt – mit seiner Familie – die Beratungsfirma Michael Grabner Media und investiert in Digitalunternehmen. Grabner ist auch beteiligt an DvH Ventures. Und Grabner vertritt zusammen mit Raiffeisen-Manager Erwin Hameseder die Raiffeisen-Gruppe im Gesellschafterausschuss der Mediaprint. (red, 31.3.2021)