"Der Brutkasten" übernimmt das "VentureCapital Magazin" von GoingPublic Media. Foto: Der Brutkasten

Das österreichische Innovationsmedium "Der Brutkasten" übernimmt den Geschäftsbereich "VentureCapital Magazin" von GoingPublic Media. Nach Übernahme von "StartingUp" und "gründerberater.de" sowie "starkem Wachstum im vergangenen Jahr" setze "Der Brutkasten" seinen Expansionskurs in Deutschland fort und intensiviere seine Tätigkeit vor Ort, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Plattform "VentureCapital Magazin" werde eigenständig weiterbetrieben.

Das "VentureCapital Magazin" informiert seit Mai 2000 InvestorInnen, innovative UnternehmerInnen und Intermediäre über Trends, Transaktionen und Hintergründe rund um privates Beteiligungskapital, Entrepreneurship und Technologien. Das Magazin sei "die perfekte thematische Ergänzung in unserem Medienportfolio", so "Brutkasten"-CEO Dejan Jovicevic.

Die GoingPublic Media AG soll als Dienstleister sowie Gründer und Vorstand Markus Rieger als Berater an Bord bleiben, heißt es in der Aussendung. "Der Brutkasten" übernehme auch das bestehende Team des "VentureCapital Magazins". So soll der langjährige Verlagsleiter Mathias Renz, der das Magazin seit dem Jahr 2001 als Redakteur, Redaktionsleiter und Verlagsleiter begleitete, "weiterhin die Geschicke der Plattform lenken". (red, 31.3.2021)