In dieser Galerie: 2 Bilder Zwei Tage kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Foto: Riki / AFP Der Brand war während eines Gewitters ausgebrochen. Foto: Reuters

Jakarta – Zwei Tage nach dem Ausbruch ist ein Großbrand in einer der größten Ölraffinerien Indonesiens gelöscht worden. Die Einsatzkräfte hatten am Mittwoch mit Löschschaum Erfolg, den sie auf die zweigeschoßigen Öltanks in der Balongan-Raffinerie in West-Java sprühten. Die Tanks würden nun weiter gekühlt und überwacht, teilte der Sprecher des staatlichen Ölkonzerns Pertamina, Agus Suprijanto, mit. Wenn die Kühlung erfolgreich sei, könne der Einsatz abgeschlossen werden.

Am Vortag hatte die Feuerwehr die brennenden Tanks mithilfe von Wasser so isoliert, dass das Feuer nicht auf andere Tanks übergreifen konnte. Eine Explosion hatte den Großbrand am Montag ausgelöst, über der Raffinerie stiegen riesige schwarze Rauchschwaden auf.

Viele Verletzte

Durch das Feuer wurden mindestens sechs Menschen schwer verletzt, mindestens 30 weitere trugen leichtere Verletzungen davon. Die Katastrophenschutzbehörde hatte mitgeteilt, ein Mensch sei nach der Explosion an einem Herzinfarkt gestorben. Rund tausend Anwohner mussten das Gebiet verlassen.

Die Unglücksursache war weiter unklar. Laut Pertamina war der Brand während eines Gewitters ausgebrochen. Die weitläufige Raffinerie liegt etwa 200 Kilometer östlich der Hauptstadt Jakarta. Die Mitte der 90er-Jahre eröffnete Anlage kann rund 125.000 Barrel Öl pro Tag raffinieren. (APA, 31.3.2021)