Findet bei einem alten Griesgram Unterschlupf: Noémie Schmidt als Studentin in der Komödie "Frühstück bei Monsieur Henri", ORF 1, 22.10 Uhr.

Foto: ORF/Wildbunch

19.40 REPORTAGE

Re: Der Untergang von Hasankeyf – Ein Weltkulturerbe versinkt im Stausee Mindestens 12.000 Jahre alt ist der Ort Hasankeyf im türkischen Grenzgebiet zum Iran, Irak und Syrien. Die Türkei errichtet dort einen gigantischen Staudamm, eine der ältesten Siedlungen der Menschheit wird im Stausee versinken. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Kaffee – Geheimnisse eines Wundertranks (D2021, Gerhard J. Rekel) Die Doku geht dem Geheimnis des nach Erdöl zweitwichtigsten Handelsguts der Welt nach: An mehreren europäischen Universitäten wird die Wirkung von Kaffee und Koffein auf Körper und Geist erforscht. Bis 21.15, Arte

21.00 MAGAZIN

Scobel: Rätselhaftes Bewusstsein Oktopoden gelten als hochintelligent. Aber haben die Aliens der Meere auch ein Bewusstsein? Gert Scobel diskutiert mit einer Expertenrunde. Bis 22.00, 3sat

22.10 KOMÖDIE

Frühstück bei Monsieur Henri (L’étudiante et Monsieur Henri, F 2015, Ivan Calbérac) Der griesgrämige Monsieur Henri (Claude Brasseur) nimmt eine lebensfrohe Studentin (Noémie Schmidt) als Untermieterin auf in der Hoffnung, so die unliebsame Schwiegertochter loszuwerden. Ivan Calbéracs Komödie ist ein Schaulauf für sein gegensätzliches Hauptdarstellerduo. Bis 23.45, ORF 1

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Das Kreuz mit Corona – Wie gut ist die Kirche in der Krise? Mit dem Bischof Hermann Glettler, dem Bestatter Stephan Maria Alof, der Schamanin Susanne Krämer, der Theologin Cornelia Richter und dem Philosophen Franz Josef Wetz. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen sind: Postenschacher – Wie Topjobs von der Politik vergeben werden / Made in Austria: Was ist dieses Siegel wert? / Woher komme ich?: Was Ahnenforschung kostet. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Die Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser, der Reiseschriftsteller Michael Schottenberg, der Fotograf Michael Horowitz und die Psychoanalytikerin Ruth Mätzler sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.50 SPIELDOKU

Als ich mal groß war – Nach wahren Begebenheiten und zukünftigen (D 2019, Lilly Engel, Philipp Fleischmann) Was wird aus den Träumen, die man sich als Kind vom späteren Leben ausmalt? Lilly Engel und Philipp Fleischmann haben drei Freunde von 2013 bis 2019 dokumentarisch begleitet und dabei auch Spielfilmelemente eingeflochten. Bis 1.15, Arte

0.45 THRILLER

Brennpunkt Brooklyn (The French Connection, USA 1971, William Friedkin) Nicht nur wegen einer haarsträubenden Verfolgungsjagd noch immer das Maß aller Dinge in Sachen Drogen-Thriller – mit Gene Hackman und Roy Scheider. Bis 2.25, RBB