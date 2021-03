Der Norweger war beim Skifliegen in Planica schwer gestürzt

Tande konnte die Intensivstation verlassen. Foto: EPA/PHILIPP GUELLAND

Skispringer Daniel Andre Tande hat sechs Tage nach seinem Horror-Sturz im slowenischen Planica die Intensivstation verlassen. Wie der norwegische Verband mitteilte, wurde der 27-Jährige in der Klinik in Ljubljana auf die Trauma-Station verlegt.

Spätestens am Donnerstag soll darüber beraten werden, wann Tande zurück in die Heimat reisen kann. Der Team-Olympiasieger war am Montag aus dem künstlichen Koma erwacht.

Tande prallte bei seinem Sturz mit voller Wucht auf den Hang. Er musste per Intubation mechanisch beatmet werden, erlitt einen Schlüsselbeinbruch sowie eine leichte Verletzung der Lunge. (sid, 31.3.2021)