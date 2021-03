Deutschland patzt gegen Nordmazedonien. Foto: imago images/ULMER Pressebildage

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation eine blamable Niederlage erlitten. Im letzten Pflichtspiel vor der EM im Sommer verlor der viermalige Weltmeister von Bundestrainer Joachim Löw gegen den krassen Außenseiter Nordmazedonien am Mittwoch völlig überraschend 1:2 (0:1).



Altstar Goran Pandev (45.+2) brachte die Gäste in Duisburg in Führung. Ilkay Gündogan (63.) verwandelte einen Foulelfmeter zum Ausgleich, Elif Elmas (85.) konterte. Deutschland ist in der Gruppe J mit sechs Punkten nur noch Dritter hinter Armenien (neun) und Nordmazedonien (ebenfalls sechs).

Nordmazedonien ist EM-Auftaktgegner Österreichs. (sid, 31.3.2021)