Ab Donnerstag gilt im Osten Österreich rund um die Uhr die Ausgangsbeschränkung. Zum Frische-Luft-Schnappen darf man freilich trotzdem nach draußen. In Wien gilt dabei an manchen Plätzen aber eine FFP2-Masken-Pflicht. Foto: APA/Neubauer

"Lockdown light", "Modellregion", "Osterruhe": Die Osterfeiertage gestalten sich in Österreich dieses Jahr von Region zu Region sehr unterschiedlich. Während man in Vorarlberg am Ostersonntag im Gasthaus speisen kann und sich in Tirol oder Salzburg zumindest vier Personen beziehungsweise zwei Haushalte treffen dürfen, ist das in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ganz anders. Hier startet am Donnerstag die sogenannte Osterruhe. Der harte Lockdown dauert bis zum Wochenende nach Ostern.

Was im Osten gilt

Ausgangsbeschränkungen gelten hierbei rund um die Uhr – hinaus darf man trotzdem, aber nur, wenn man triftige Gründe vorweisen kann. Darunter fallen etwa Hilfeleistungen, Sport, das Pflegen enger Kontakte oder Luftschnappen. Wer dafür Leute treffen will, muss sich an die "1+1-Regel" halten: Ein Haushalt darf sich mit maximal einer Einzelperson (Angehörige bzw. enge Bezugsperson) treffen. Take-away in Restaurants und Click and Collect im Handel bleiben auch während der "Osterruhe" im Osten erlaubt.

Der Handel bleibt zu, die Friseur- oder Kosmetikstudios ebenso. Nach den Osterferien kehren die Kinder und Jugendlichen in der Ostregion zurück an die Computer zum Distance-Learning, Schulen bleiben für den Unterricht geschlossen, Betreuung ist aber, wenn nötig, möglich.

Stichprobenartige Kontrollen

In Wien gilt außerdem an belebten Plätzen in der Innenstadt eine FFP2-Masken-Pflicht. Nicht nur, wenn man an diesen Orten verweilt, auch wenn man diese nur kreuzt – zu Fuß oder mit einem Fortbewegungsmittel, für das man keine Lenkerberechtigung braucht –, muss man sich maskieren. Sollten sich die Orte, an denen besonders viele Menschen zusammenkommen, durch die Maskenpflicht verlagern, will die Stadt entsprechend reagieren.

All das wird ab Gründonnerstag auch die Polizei verstärkt kontrollieren, in Wien tut das zusätzlich das Büro für Sofortmaßnahmen. Die Polizei will nicht nur verstärkt die Ein- und Ausfahrten der Ostregion kontrollieren, sondern auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Das geht freilich nur stichprobenartig, das Personal würde für umfassende Kontrollen nicht reichen, außerdem wäre damit ein Verkehrschaos vorprogrammiert.

Ganz Österreich auf Rot, düstere Prognosen

Während im Osten strengere Regeln gelten, bleibt im Rest des Landes alles beim Alten. Zumindest vorerst. Denn die Situation ist auch in den anderen Bundesländern kritisch. Die Ampelkommission hat die Risikolage aufgrund der epidemiologischen Entwicklung in den vergangenen Tagen nun für ganz Österreich mit sehr hoch eingeschätzt und stellt daher durchgehend auf Rot – inklusive Vorarlberg, wo ja derzeit sogar die Gastronomie geöffnet ist.

Die Dominanz der britischen Variante B.1.1.7 – österreichweit liegt der Anteil bei 84 Prozent – ist für den Anstieg der Patienten auf den Intensivstationen verantwortlich. Für die nächsten zwei Wochen prognostizieren die Expertinnen und Experten einen erneuten Anstieg der Auslastung über die systemkritischen 33 Prozent.

Am Mittwoch waren österreichweit 540 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch betreut worden. In zwei Wochen – am 14. April – könnten es 670 sein, warnen die Experten. Auf Normalstationen ist dann mit 2.147 Covid-Patienten zu rechnen – am Mittwoch waren es um 364 weniger, nämlich 1.783.

Das Covid-Prognose-Konsortium geht für die nächste Woche außerdem von einem Infektionsgeschehen von rund 3.800 Fällen pro Tag aus. Die Inzidenzen liegen weit auseinander – von 193 in Vorarlberg bis 409 in Wien für den letzten Prognosetag (7. April).

Stimmen für landesweiten Lockdown

Es gibt deswegen einige Stimmen, die einen scharfen Lockdown für ganz Österreich fordern, allen voran SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. "Das Virus kennt keine Bundesländergrenzen", sagte sie diese Woche. Diese Position ist in der SPÖ freilich keine einheitliche.

Ansonsten gibt es vor allem Mediziner, die eine härtere Gangart im Kampf gegen das Virus fordern. Der Präsident der Intensivmediziner, Walter Hasibeder, rechnet mit einem exponentiellen Anstieg in ganz Österreich und plädiert für einen zweiwöchigen Lockdown. In Salzburg, das derzeit bei einer Inzidenz von 253 liegt (Niederösterreich liegt bei 268, das Burgenland bei 276), ist es Richard Greil, Krebsspezialist und Virologe am Uniklinikum Salzburg, der sich für einen harten Lockdown ausspricht. Die Landespolitik will davon allerdings nichts wissen.

Hofer: Lockdown wird kommen

Und auch in Vorarlberg, das nun ebenfalls auf Rot gestuft wurde, will man weiterhin an der Modellregion mit den Öffnungsschritten in der Gastronomie, der Kultur und für Kinder und Jugendliche festhalten. Die Zahlen haben sich im Ländle seit dem Start dieses Öffnungsexperiments mehr als verdoppelt. Da die Spitalsbelegungen aber noch gut seien, ist die Landesregierung noch zuversichtlich.

Einer, der ganz und gar nicht für landesweite Ausgangssperren ist, sieht genau das auf Österreich zukommen: "Was im Osten Österreichs ab 1. April Realität ist, nämlich ein harter Lockdown, wird bei gleichbleibender Strategie der Bundesregierung unweigerlich und sehr rasch wieder auf das ganze Land zukommen", sagt FPÖ-Chef Norbert Hofer. (Lara Hagen, 1.4.2021)