Das Werk von Nicolas Poussin befand sich im Haus eines Mailänder Antiquars in Padua. Es war 1944 einer jüdischen Familie gestohlen worden

Die Carabinieri der Einheit zum Schutz des kulturellen Erbes von Monza fanden das Werk. Foto: EPA / Ettore Ferrari

Rom – Ein Ölgemälde aus dem 17. Jahrhundert, das 1944 in Frankreich von den deutschen Besatzungstruppen einer jüdischen Familie gestohlen wurde, ist von den Carabinieri der Einheit zum Schutz des kulturellen Erbes von Monza sichergestellt worden. Das Gemälde wurde nach einer langen Untersuchung in der Wohnung eines Mailänder Antiquars in Padua gefunden.

Diebstahl im Jahr 1944

Das Gemälde "Loth avec ses deux filles lui servant à boire", das dem französischen Künstler Nicolas Poussin (1594–1665) zugeschrieben wird, der in Italien als Niccolò Pussino bekannt ist, war in der Datenbank der gestohlenen Werke eingetragen, nachdem die Besitzer, eine 98-jährige Schweizerin und ein 68-jähriger Amerikaner, Anzeige erstattet hatten, berichteten die Carabinieri. Ihren jüdischen Verwandten war das Bild zwischen Februar und August 1944 im französischen Poitiers gestohlen worden. (APA, 1.4.2021)