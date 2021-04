Die wertvollste, schönste und auch herausfordernste Zeit – so erleben und beschreiben viele Väter, die in Karenz gehen, die Monate, die sie voll und ganz ihrem Kind widmen. Aber nur knapp 20 Prozent der Männer nutzten 2018 die Möglichkeit, und wenn, dann auch meist nicht länger als zwei Monate – also die Minimalvariante.

Foto: http://istockphoto.com/SolStock

Warum Männer vielfach nicht in Karenz gehen, begründen sie zum einen damit, dass sie mehr Geld verdienen und somit der finanzielle Ausfall geringer ist, wenn die Mutter in Karenz geht, und zum anderen damit, dass Arbeitgeber*innen und Kolleg*innen vielfach kein Verständnis dafür hätten und sie mit Diskriminierung und Karriereeinbußen rechnen müssten. Das zeigt auch der Fall von Florian S., wie DER STANDARD berichtete. Sein Chef diskriminierte ihn aufgrund der Karenz und Elternteilzeit auf unterschiedliche Weise. Er ging vor Gericht und gewann.

Man lasse "das Team im Stich" – oder: "Die Familie geht vor"

"Man lasse das Team im Stich" hörte dieser User bei der Ankündigung seiner zweimonatigen Karenz:

"Die Frau sei ja eh zu Hause." Diese Aussage hörte "flatline", weil er den Papamonat in Anspruch nehmen wollte:

"Nach der Karenz will man ihn nicht mehr sehen" – dennoch bereut der Poster seine Entscheidung nicht:

Aber es geht auch anders, wie "friedfrieda" berichtet:

"Familie geht vor": So sieht es ein Betriebsleiter im STANDARD-Forum:

