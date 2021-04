Tamriel wird nun auch für Konsolenspieler flüssiger wahrnehmbar. Foto: Zenimax

Zenimax' MMO "The Elder Scrolls Online" wird diesen Sommer seine Next-Gen-Politur erhalten. Am Mittwoch kündigte das Entwicklerstudio das kostenlose Update für die Playstation 5 und Xbox Series X/S für 8. Juni 2021 an.

Endlich 60 FPS

Das Upgrade enthält neben einigen visuellen Verbesserungen auch einen sogenannten "Performance Mode" für die PS5 und Xbox Series X/S, mit dem Konsolenspieler die Spielwelt Tamriel nun erstmals mit einer Bildrate von 60 FPS genießen können. Ebenfalls angekündigt wurde ein sogenannter "Fidelity Mode", zu welchem Zenimax noch nichts Näheres verraten hat.

Die Entwickler versprechen außerdem die Halbierung der Ladezeiten auf der Konsole sowie verbesserte Sichtweite, Schatten, Reflexionen, Konturen und Tiefenschärfe.

PlayStation

(red, 1.4.2021)