Ein Bild mit Seltenheitswert: Die Buffalo Sabres jubeln.

Foto: APA/AP/Kraus

Buffalo – Die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl haben am Mittwochabend in der National Hockey League (NHL) eine 1:6-Niederlage bei den Buffalo Sabres kassiert. Der Ex-Club von Österreichs ehemaligem Eishockey-Star Thomas Vanek beendete mit diesem klaren Erfolg seine historische Niederlagenserie. Die Sabres hatten zuletzt am 23. Februar gewonnen und danach 18 Spiele en suite verloren. Das war der längste NHL-Negativlauf seit Einführung des Penaltyschießens im Jahr 2005.

Die Flyers hatten noch am Montag trotz 0:3-Rückstand mit 4:3 nach Verlängerung in Buffalo gewonnen. Diesmal ließen die Sabres lediglich den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 zu, weil der schwedische Goalie Linus Ullmark insgesamt 28 Schüsse entschärfte. Und der Kanadier Brandon Montour erzielte die letzten beiden Tore der Gastgeber im Schlussdrittel innerhalb von nur 37 Sekunden trotz Unterzahl. Raffl erhielt 12:51 Minuten Einsatzzeit und stand bei zwei Gegentreffern auf dem Eis. (APA; 1.4.2021)



Mittwoch-Ergebnisse der NHL:

Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers 6:1

Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 1:3

Colorado Avalanche – Arizona Coyotes 9:3

Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings 2:4

San Jose Sharks – Minnesota Wild 4:2